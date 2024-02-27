https://ria.ru/20240227/sotrudnichestvo-1929791473.html

Йемен намерен возобновить работу межправкомиссии с Россией

Йемен намерен возобновить работу межправкомиссии с Россией - РИА Новости, 27.02.2024

Йемен намерен возобновить работу межправкомиссии с Россией

Йемен считает перспективным развитие сотрудничества с РФ в сфере минеральных ресурсов и хочет возобновить работу межправкомиссии с Россией, заявил... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:56

2024-02-27T14:56

2024-02-27T15:07

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Йемен считает перспективным развитие сотрудничества с РФ в сфере минеральных ресурсов и хочет возобновить работу межправкомиссии с Россией, заявил премьер-министр Йемена Ахмед бен Мубарак. Премьер-министр международно признанного правительства Йемена посещает Москву спустя всего спустя около трех недель после своего назначения на этот пост, одновременно он занимает должность министра иностранных дел. "Я предложил рассмотреть вопрос возобновления работы межпрвкомиссии", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Мы обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах, в частности, уделили внимание экономике. У нас есть серьезные возможности развивать это сотрудничество, в частности, в сфере минеральных ресурсов. Также мы договорились проработать вопрос взаимных визитов технических групп для изучения данной темы", - добавил он.

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