https://ria.ru/20240227/skandal-1929631945.html

Русским и китайцам вход запрещен

Русским и китайцам вход запрещен - РИА Новости, 27.02.2024

Русским и китайцам вход запрещен

Скандал всерьез разгорается только сейчас, хотя дело было еще в субботу — в Сингапуре, на международной авиационной выставке. Там на поле аэропорта Чанги среди... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T08:00

2024-02-27T08:00

2024-02-27T08:00

аналитика

китай

сингапур

россия

airbus

бундесвер германии

airbus a400m

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Скандал всерьез разгорается только сейчас, хотя дело было еще в субботу — в Сингапуре, на международной авиационной выставке. Там на поле аэропорта Чанги среди прочего был выставлен A400M — военно-транспортный самолет от Airbus. А если выставка — значит, для всех. По крайней мере в день, который официально был объявлен открытым для всякого согласно программе.Но не тут-то было. В тот самый день транспортник оказался окруженным солдатами (почему-то) немецкого бундесвера и работниками самого Airbus, которые спрашивали всех и каждого, из какой они страны. После чего сообщали, что гражданам России и Китая на борт хода нет.Скандал возник, оттого что сразу несколько умных китайцев засняли эту сцену на видео и начали разгонять шум по соцсетям. Да, не обошлось и без напоминания о той самой табличке в шанхайском общественном парке почти столетней давности, куда не пускали собак и китайцев. Хотя в данном случае у собак проблем не было.И в итоге во всем разобрались. Извинились, объяснили, что немецкие солдаты там оказались потому, что речь идет о заказе, который французы исполняют для германской армии. Никаких указаний ни с какого верха дискриминировать кого бы то ни было не поступало, тут только чисто местная инициатива. С вечера субботы уже кто угодно мог посещать этот самолет.Но осадочек однозначно остался, потому что инцидент этот наложился на общую ситуацию в мире, когда понятно лишь, что идет драка на самом верху списка держав. А вот по каким правилам она идет и куда дело движется — непонятно никоим образом, и в этом суть всей нынешней мировой ситуации. А проявляется вот это целое во множестве мелких эпизодов, как в Сингапуре.Что напоминают европейским производителям китайские СМИ и особенно соцсети: что, во-первых, Китай — заказчик и активный пользователь гражданских авиалайнеров из Европы, то есть тех самых Airbus. Свирепость китайской публики к любым унижениям от иностранцев хорошо известна. Бойкот тех или иных товарных марок на просторах империи случался в последнее время не раз, и каждый раз обидчикам было больно.Да, но не самолеты же? А тут отдельная история. Именно в эти дни в Сингапуре произошло громадных размеров событие по части мировых авиарынков: на ту самую выставку прибыли сразу два новеньких китайских лайнера C919 (и еще три ARJ21). Это был их международный дебют после того, как у себя дома они успели перевезти 110 тысяч пассажиров.То есть всем желающим напомнили, что Китай на предстоящие годы — самый большой авиационный рынок мира и европейцам с американцами там места хватит, если будут вежливы. Но монополии они лишились. Около 1200 заказов на C919 (внутренних и международных, сделанных как раз в Сингапуре) — это серьезно. И в этой ситуации не пускать на борт китайских и российских граждан — более идиотской вещи вроде бы и не придумаешь.Здесь можно повести длинный разговор о проектах сотрудничества российских и китайских изобретателей и авиастроителей по части создания "совместного" лайнера, а также беседу о том, какие самолеты в дальнейшем будут закупать у нас.Но можно коснуться того, что первым делом бросается в глаза в этой сингапурской истории, — упомянутого предельного идиотизма реакции низовых исполнителей на происходящее в мире. А как им еще реагировать, если тот же идиотизм налицо и на высшем уровне — в США и у их союзников?Страх перед всем китайским — не новая история. Сейчас очередные вопли несутся по поводу портовых кранов китайского производства (которые якобы держат под колпаком любые грузы в любой точке мира) и даже насчет импорта китайского чеснока, якобы выращиваемого на, скажем так, естественных удобрениях. (Откуда целый сенатор США взял такую информацию? Полагаясь на собственный нос?)Но так же идиотски выглядят документы недавней встречи министров иностранных дел "Группы семи", где мелькают фразы насчет "разочарования" по поводу оказываемой Пекином дипломатической и экономической поддержки России. Это кем надо быть, чтобы так формулировать свое недовольство? Они разочарованы? А что, ожидали от Пекина чего-то другого, особенно на фоне попыток задавить санкциями любую отрасль экономики КНР, как только таковая показывает успехи?Менталитет наставника, разочарованного в учениках, скрывает полную неспособность выработать какую-то другую цель и схему поведения в отношении России, Китая, "мирового большинства", явно и тайно их поддерживающего. И большинство это не только видит идейный тупик Запада по этой части, но и пытается эту ситуацию как-то описать. Один пример "формулы происходящего" — из гонконгского Asia Times: США утратили все шансы подчинить Пекин своей воле, но и Китай не может (и не хочет) менять прежний мир на какой-то свой. В общем, глобальный тупик, который еще долго будет обсуждаться, и еще дольше нам всем из него выходить.

https://ria.ru/20240224/sanktsii-1929227154.html

https://ria.ru/20240222/tovarooborot-1928989302.html

https://ria.ru/20240130/kitay-1924280058.html

китай

сингапур

россия

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аналитика, китай, сингапур, россия, airbus, бундесвер германии, airbus a400m