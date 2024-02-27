https://ria.ru/20240227/siriya-1929860147.html

Небензя рассказал о попытке ООН поставить гумпомощь в Сирию в обход Дамаска

Небензя рассказал о попытке ООН поставить гумпомощь в Сирию в обход Дамаска - РИА Новости, 27.02.2024

Небензя рассказал о попытке ООН поставить гумпомощь в Сирию в обход Дамаска

ООН до сих пор не проинформировала подробно Дамаск о деятельности своих гуманитарщиков на неподконтрольных властям территориях Сирии – организация не оставляет... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T19:55

2024-02-27T19:55

2024-02-27T19:55

в мире

сирия

дамаск (город)

оон

василий небензя

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ООН, 27 фев - РИА Новости. ООН до сих пор не проинформировала подробно Дамаск о деятельности своих гуманитарщиков на неподконтрольных властям территориях Сирии – организация не оставляет попыток действовать в обход Дамаска, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, доступ в Идлиб и другие районы на севере Сирии через линии соприкосновения (чего добивается Дамаск) до сих пор отсутствует. "Как мы понимаем, сирийское правительство до сих пор так и не было подробно проинформировано о деятельности ооновских гуманитарщиков на неподконтрольных территориях северо-запада своей страны. Отписки для галочки - не в счет. Получается, что, несмотря на непродление резолюции Совета Безопасности о трансграничном механизме, ООН не оставляет попыток действовать в обход Дамаска", - подчеркнул он. Как указал Небензя, правительство Сирии имеет полное право получать исчерпывающие отчеты о маневрах гуманитарщиков, в первую очередь - в Идлибе. "Такая работа должна быть четко отлажена. Призываем УКГВ (Управление ООН по координации гуманитарных вопросов - ред.) ООН не уклоняться от обязанностей и в полной мере выполнять свой мандат, прописанный в резолюции 46/182 ГА ООН - координировать и согласовывать гумдеятельность в любой части Сирии с официальным Дамаском", - отметил он.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

сирия

дамаск (город)

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в мире, сирия, дамаск (город), оон, василий небензя