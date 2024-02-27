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ВС России ведут мощный огонь по объектам ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 27.02.2024 (обновлено: 14:14 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/shoygu-1929760588.html
ВС России ведут мощный огонь по объектам ВСУ, заявил Шойгу
ВС России ведут мощный огонь по объектам ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.02.2024
ВС России ведут мощный огонь по объектам ВСУ, заявил Шойгу
Вооруженные силы России непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты ВСУ, не позволяя им восстанавливать боеспособность, заявил министр обороны РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:32
2024-02-27T14:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты ВСУ, не позволяя им восстанавливать боеспособность, заявил министр обороны Сергей Шойгу."С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики", - сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.По его словам, на других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты ВСУ, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность.Он отметил, что ВС России после взятия авдеевского узла продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.
https://ria.ru/20240227/voyska-1929765574.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России ведут мощный огонь по объектам ВСУ, заявил Шойгу

Шойгу: войска РФ осуществляют мощное огневое воздействие на объекты ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации
Боевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты ВСУ, не позволяя им восстанавливать боеспособность, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики", - сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.
По его словам, на других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты ВСУ, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность.
Он отметил, что ВС России после взятия авдеевского узла продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.
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