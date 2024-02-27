Спикер палаты представителей США заявил о намерении предотвратить шатдаун
Джонсон: палата представителей США работает над предотвращением шатдауна
© iStock.com / JULIA NIKHINSONЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© iStock.com / JULIA NIKHINSON
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о намерении предотвратить прекращение работы американского правительства (шатдаун), который может начаться в стране уже 1 марта.
"Мы намерены предотвратить шатдаун, мы над этим работаем", - сообщил он журналистам во вторник перед встречей руководства конгресса с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
В январе президент США подписал закон о временном продлении финансирования правительства, вновь избежав грозившего федеральным органам власти прекращения работы. Документ обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и государственных ведомств до марта. Временная резолюция включает выделение средств для части федеральных ведомств до 1 марта, а для прочих - до 8 марта.
Ранее Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года. Тем не менее у конгрессменов в Капитолии не хватило времени, чтобы принять комплексный бюджет до наступления шатдауна, из-за чего законодателям и пришлось пойти на временную резолюцию, которая стала уже третьей с начала текущего финансового года.