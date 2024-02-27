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Спикер палаты представителей США заявил о намерении предотвратить шатдаун - РИА Новости, 27.02.2024
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19:44 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/shatdaun-1929858233.html
Спикер палаты представителей США заявил о намерении предотвратить шатдаун
Спикер палаты представителей США заявил о намерении предотвратить шатдаун - РИА Новости, 27.02.2024
Спикер палаты представителей США заявил о намерении предотвратить шатдаун
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о намерении предотвратить прекращение работы американского правительства (шатдаун), который может начаться... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T19:44
2024-02-27T19:44
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о намерении предотвратить прекращение работы американского правительства (шатдаун), который может начаться в стране уже 1 марта. "Мы намерены предотвратить шатдаун, мы над этим работаем", - сообщил он журналистам во вторник перед встречей руководства конгресса с президентом США Джо Байденом в Белом доме. В январе президент США подписал закон о временном продлении финансирования правительства, вновь избежав грозившего федеральным органам власти прекращения работы. Документ обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и государственных ведомств до марта. Временная резолюция включает выделение средств для части федеральных ведомств до 1 марта, а для прочих - до 8 марта. Ранее Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года. Тем не менее у конгрессменов в Капитолии не хватило времени, чтобы принять комплексный бюджет до наступления шатдауна, из-за чего законодателям и пришлось пойти на временную резолюцию, которая стала уже третьей с начала текущего финансового года.
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в мире, майк джонсон, сша, конгресс сша
В мире, Майк Джонсон, США, Конгресс США
Спикер палаты представителей США заявил о намерении предотвратить шатдаун

Джонсон: палата представителей США работает над предотвращением шатдауна

© iStock.com / JULIA NIKHINSONЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© iStock.com / JULIA NIKHINSON
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о намерении предотвратить прекращение работы американского правительства (шатдаун), который может начаться в стране уже 1 марта.
"Мы намерены предотвратить шатдаун, мы над этим работаем", - сообщил он журналистам во вторник перед встречей руководства конгресса с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
В январе президент США подписал закон о временном продлении финансирования правительства, вновь избежав грозившего федеральным органам власти прекращения работы. Документ обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и государственных ведомств до марта. Временная резолюция включает выделение средств для части федеральных ведомств до 1 марта, а для прочих - до 8 марта.
Ранее Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года. Тем не менее у конгрессменов в Капитолии не хватило времени, чтобы принять комплексный бюджет до наступления шатдауна, из-за чего законодателям и пришлось пойти на временную резолюцию, которая стала уже третьей с начала текущего финансового года.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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