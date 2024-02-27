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Первые жилищные сертификаты получили новгородцы по проекту "Рождаемость" - РИА Новости, 27.02.2024
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19:45 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/sertifikaty-1929858510.html
Первые жилищные сертификаты получили новгородцы по проекту "Рождаемость"
Первые жилищные сертификаты получили новгородцы по проекту "Рождаемость" - РИА Новости, 27.02.2024
Первые жилищные сертификаты получили новгородцы по проекту "Рождаемость"
Первые жилищные сертификаты получили 22 семьи из трех районов Новгородской области в рамках пилотного проекта "Рождаемость", сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T19:45
2024-02-27T19:45
старая русса
боровичский район
владимир путин
великий новгород
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Первые жилищные сертификаты получили 22 семьи из трех районов Новгородской области в рамках пилотного проекта "Рождаемость", сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что Старорусский, Валдайский и Боровичский районы с 1 сентября 2023 года вошли в федеральный пилотный проект по повышению рождаемости, который инициировал президент России Владимир Путин. Он направлен на создание комфортных условий в малых городах. В трех районах началось строительство новых многоквартирных домов для молодых семей. По инициативе глав муниципалитетов в регионе появилась новая социальная выплата для семей с детьми в виде жилищного сертификата. Они будут вручаться при рождении первого, а также четвертого и последующих детей. При рождении первенца его сумма – 350 тысяч рублей, четвертого ребенка и последующих – 800 тысяч рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий. "Губернатор Андрей Никитин в очном формате и режиме видеоконференцсвязи из Старой Руссы провел встречу с участниками проекта, которым были вручены первые жилищные сертификаты. Их обладателями стали 22 семьи, в 12 из которых в этом году родились первые дети, в десяти – четвертый, пятый и даже седьмой ребенок", - говорится в сообщении. Отмечается, что для решения жилищного вопроса в Боровичах будет построено два трехэтажных многоквартирных дома на улице Бианки. В Валдае до конца года построят дом на 40 квартир по улице Ленина. В Старой Руссе уже началось строительство многоквартирного дома на 56 квартир на улице Чапаева. Во вторник Никитин посетил стройплощадку. Это первый новый четырехэтажный дом за многие десятилетия. Еще два участка для строительства сформировано по улице Якутских Стрелков. "Насколько я знаю, в перспективе там может быть целый микрорайон, однако надо будет посмотреть на спрос. Часть квартир может быть предоставлена медикам – это хороший стимул жить и работать в Старой Руссе", – приводит пресс-служба слова Никитина.
https://ria.ru/20240122/konsultatsii-1922763092.html
https://ria.ru/20240112/tsentr-1921057448.html
старая русса
боровичский район
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старая русса, боровичский район, владимир путин, великий новгород, новгородская область
Старая Русса, Боровичский район, Владимир Путин, Великий Новгород, Новгородская область
Первые жилищные сертификаты получили новгородцы по проекту "Рождаемость"

Первые жилищные сертификаты получили новгородцы по проекту "Рождаемость"

© Фото : Правительство Новгородской областиВстреча губернатора Андрея Никитина с участниками проекта "Рождаемость", которым были вручены первые жилищные сертификаты в Новгородской области
Встреча губернатора Андрея Никитина с участниками проекта Рождаемость, которым были вручены первые жилищные сертификаты в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Правительство Новгородской области
Встреча губернатора Андрея Никитина с участниками проекта "Рождаемость", которым были вручены первые жилищные сертификаты в Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Первые жилищные сертификаты получили 22 семьи из трех районов Новгородской области в рамках пилотного проекта "Рождаемость", сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что Старорусский, Валдайский и Боровичский районы с 1 сентября 2023 года вошли в федеральный пилотный проект по повышению рождаемости, который инициировал президент России Владимир Путин. Он направлен на создание комфортных условий в малых городах. В трех районах началось строительство новых многоквартирных домов для молодых семей. По инициативе глав муниципалитетов в регионе появилась новая социальная выплата для семей с детьми в виде жилищного сертификата. Они будут вручаться при рождении первого, а также четвертого и последующих детей. При рождении первенца его сумма – 350 тысяч рублей, четвертого ребенка и последующих – 800 тысяч рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий.
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"Губернатор Андрей Никитин в очном формате и режиме видеоконференцсвязи из Старой Руссы провел встречу с участниками проекта, которым были вручены первые жилищные сертификаты. Их обладателями стали 22 семьи, в 12 из которых в этом году родились первые дети, в десяти – четвертый, пятый и даже седьмой ребенок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для решения жилищного вопроса в Боровичах будет построено два трехэтажных многоквартирных дома на улице Бианки. В Валдае до конца года построят дом на 40 квартир по улице Ленина. В Старой Руссе уже началось строительство многоквартирного дома на 56 квартир на улице Чапаева. Во вторник Никитин посетил стройплощадку. Это первый новый четырехэтажный дом за многие десятилетия. Еще два участка для строительства сформировано по улице Якутских Стрелков.
"Насколько я знаю, в перспективе там может быть целый микрорайон, однако надо будет посмотреть на спрос. Часть квартир может быть предоставлена медикам – это хороший стимул жить и работать в Старой Руссе", – приводит пресс-служба слова Никитина.
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