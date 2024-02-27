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Шойгу заявил о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России
Шойгу заявил о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России - РИА Новости, 27.02.2024
Шойгу заявил о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России
Ход СВО показывает бесперспективность стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и военно-экономической поддержки Киева, заявил во вторник... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:45
2024-02-27T13:45
2024-02-27T13:45
специальная военная операция на украине
россия
сша
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ход СВО показывает бесперспективность стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и военно-экономической поддержки Киева, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В целом это свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей", - сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу заявил о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России
Шойгу: ход СВО показывает бесперспективность стратегии США по сдерживанию РФ