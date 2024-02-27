https://ria.ru/20240227/sderzhivanie-1929765252.html

Шойгу заявил о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России

Шойгу заявил о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России - РИА Новости, 27.02.2024

Шойгу заявил о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России

Ход СВО показывает бесперспективность стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и военно-экономической поддержки Киева, заявил во вторник... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:45

2024-02-27T13:45

2024-02-27T13:45

специальная военная операция на украине

россия

сша

сергей шойгу

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ход СВО показывает бесперспективность стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и военно-экономической поддержки Киева, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В целом это свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей", - сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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Ольга Фомченкова

россия, сша, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)