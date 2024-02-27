Миллион разных роз в Подмосковье: королева цветов на 8 Марта

Скоро 8 Марта. Подготовка к этому ответственному для всех цветочников периоду занимает не один месяц. Каждая теплица старается получить максимально возможный урожай, чтобы обеспечить потребности всех своих клиентов.
"На новый поиск нас вдохновляют покупатели, которые всегда спрашивают про новые сорта, положительно реагируют на все новинки, которые мы выводим на рынок. Именно желание удивить конечного потребителя толкает нас на поиски новых сортов, оттенков, новых видов роз с необычной раскруткой или формой бутона", – поделилось руководство тепличного комплекса
Скоро 8 Марта. Подготовка к этому ответственному для всех цветочников периоду занимает не один месяц. Каждая теплица старается получить максимально возможный урожай, чтобы обеспечить потребности всех своих клиентов.
"На новый поиск нас вдохновляют покупатели, которые всегда спрашивают про новые сорта, положительно реагируют на все новинки, которые мы выводим на рынок. Именно желание удивить конечного потребителя толкает нас на поиски новых сортов, оттенков, новых видов роз с необычной раскруткой или формой бутона", – поделилось руководство тепличного комплекса
Как отмечает руководство комплекса, роза – цветок очень прихотливый, и малейшие ошибки в уходе моментально сказываются на качестве. Важно все: уровень досветки, правильные дневные и ночные температуры, подобранные для каждого сорта индивидуально, правильный полив в зависимости от сезона, корректное и сбалансированное питание, защита растений от вредителей. Конечно, мы получаем рекомендации по выращиванию определенного сорта от селекционеров, но они носят общий характер, так как многое зависит от внешних условий выращивания.
"Мы рады, что нашей команде удается справляться со всеми вышеперечисленными задачами, чтобы наши розы радовали потребителей своей красотой", – поделились они
Как отмечает руководство комплекса, роза – цветок очень прихотливый, и малейшие ошибки в уходе моментально сказываются на качестве. Важно все: уровень досветки, правильные дневные и ночные температуры, подобранные для каждого сорта индивидуально, правильный полив в зависимости от сезона, корректное и сбалансированное питание, защита растений от вредителей. Конечно, мы получаем рекомендации по выращиванию определенного сорта от селекционеров, но они носят общий характер, так как многое зависит от внешних условий выращивания.
"Мы рады, что нашей команде удается справляться со всеми вышеперечисленными задачами, чтобы наши розы радовали потребителей своей красотой", – поделились они