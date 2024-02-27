Миллион разных роз в Подмосковье: королева цветов на 8 Марта

Скоро 8 Марта. Подготовка к этому ответственному для всех цветочников периоду занимает не один месяц. Каждая теплица старается получить максимально возможный урожай, чтобы обеспечить потребности всех своих клиентов.

"На новый поиск нас вдохновляют покупатели, которые всегда спрашивают про новые сорта, положительно реагируют на все новинки, которые мы выводим на рынок. Именно желание удивить конечного потребителя толкает нас на поиски новых сортов, оттенков, новых видов роз с необычной раскруткой или формой бутона", – поделилось руководство тепличного комплекса