https://ria.ru/20240227/reklama-1929766379.html
ГД рассмотрит 28 февраля в III чтении проект о запрете рекламы у иноагентов
ГД рассмотрит 28 февраля в III чтении проект о запрете рекламы у иноагентов - РИА Новости, 27.02.2024
ГД рассмотрит 28 февраля в III чтении проект о запрете рекламы у иноагентов
Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов в третьем чтении 28 февраля, депутаты поддержали соответствующее предложение... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:47
2024-02-27T13:47
2024-02-27T13:47
технологии
вячеслав володин
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_d3c726df4ce831c4d303ffd02440bc48.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов в третьем чтении 28 февраля, депутаты поддержали соответствующее предложение главы комитета ГД по безопасности Василия Пискарева."Законопроект прошел все необходимые согласования, прошу включить его в проект работы на завтра, на 28 февраля", - сказал Пискарев на пленарном заседании Госдумы.Ранее Госдума приняла во II чтении проект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов.Инициатива была внесена в Госдуму в феврале. Авторами выступили 395 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций за исключением "Новых людей". Законопроект предлагает внести изменения в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О средствах массовой информации"."Внести в федеральный закон... "О рекламе" ... следующие изменения: ... не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента", - следует из текста законопроекта.Проектом закона также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства.
https://ria.ru/20240227/volodin-1929761843.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c35c28af679e187f8e189bd0114e89fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, вячеслав володин, госдума рф, политика
Технологии, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
ГД рассмотрит 28 февраля в III чтении проект о запрете рекламы у иноагентов
Госдума рассмотрит 28 февраля в III чтении проект о запрете рекламы у иноагентов
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов в третьем чтении 28 февраля, депутаты поддержали соответствующее предложение главы комитета ГД по безопасности Василия Пискарева.
«
"Законопроект прошел все необходимые согласования, прошу включить его в проект работы на завтра, на 28 февраля", - сказал Пискарев на пленарном заседании Госдумы.
Ранее Госдума приняла во II чтении проект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов.
Инициатива была внесена в Госдуму в феврале. Авторами выступили 395 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций за исключением "Новых людей". Законопроект предлагает внести изменения в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О средствах массовой информации".
"Внести в федеральный закон... "О рекламе" ... следующие изменения: ... не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента", - следует из текста законопроекта.
Проектом закона также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства.
Володин рассказал, как можно избавиться от статуса иноагента