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ГД рассмотрит 28 февраля в III чтении проект о запрете рекламы у иноагентов - РИА Новости, 27.02.2024
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13:47 27.02.2024
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ГД рассмотрит 28 февраля в III чтении проект о запрете рекламы у иноагентов
ГД рассмотрит 28 февраля в III чтении проект о запрете рекламы у иноагентов - РИА Новости, 27.02.2024
ГД рассмотрит 28 февраля в III чтении проект о запрете рекламы у иноагентов
Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов в третьем чтении 28 февраля, депутаты поддержали соответствующее предложение... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:47
2024-02-27T13:47
технологии
вячеслав володин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов в третьем чтении 28 февраля, депутаты поддержали соответствующее предложение главы комитета ГД по безопасности Василия Пискарева."Законопроект прошел все необходимые согласования, прошу включить его в проект работы на завтра, на 28 февраля", - сказал Пискарев на пленарном заседании Госдумы.Ранее Госдума приняла во II чтении проект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов.Инициатива была внесена в Госдуму в феврале. Авторами выступили 395 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций за исключением "Новых людей". Законопроект предлагает внести изменения в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О средствах массовой информации"."Внести в федеральный закон... "О рекламе" ... следующие изменения: ... не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента", - следует из текста законопроекта.Проектом закона также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства.
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технологии, вячеслав володин, госдума рф, политика
Технологии, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
ГД рассмотрит 28 февраля в III чтении проект о запрете рекламы у иноагентов

Госдума рассмотрит 28 февраля в III чтении проект о запрете рекламы у иноагентов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов в третьем чтении 28 февраля, депутаты поддержали соответствующее предложение главы комитета ГД по безопасности Василия Пискарева.
«
"Законопроект прошел все необходимые согласования, прошу включить его в проект работы на завтра, на 28 февраля", - сказал Пискарев на пленарном заседании Госдумы.
Ранее Госдума приняла во II чтении проект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов.
Инициатива была внесена в Госдуму в феврале. Авторами выступили 395 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций за исключением "Новых людей". Законопроект предлагает внести изменения в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О средствах массовой информации".
"Внести в федеральный закон... "О рекламе" ... следующие изменения: ... не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента", - следует из текста законопроекта.
Проектом закона также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства.
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