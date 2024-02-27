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ГД рассмотрит 28 февраля в III чтении проект о запрете рекламы у иноагентов

ГД рассмотрит 28 февраля в III чтении проект о запрете рекламы у иноагентов - РИА Новости, 27.02.2024

ГД рассмотрит 28 февраля в III чтении проект о запрете рекламы у иноагентов

Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов в третьем чтении 28 февраля, депутаты поддержали соответствующее предложение... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:47

2024-02-27T13:47

2024-02-27T13:47

технологии

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов в третьем чтении 28 февраля, депутаты поддержали соответствующее предложение главы комитета ГД по безопасности Василия Пискарева."Законопроект прошел все необходимые согласования, прошу включить его в проект работы на завтра, на 28 февраля", - сказал Пискарев на пленарном заседании Госдумы.Ранее Госдума приняла во II чтении проект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов.Инициатива была внесена в Госдуму в феврале. Авторами выступили 395 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций за исключением "Новых людей". Законопроект предлагает внести изменения в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О средствах массовой информации"."Внести в федеральный закон... "О рекламе" ... следующие изменения: ... не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента", - следует из текста законопроекта.Проектом закона также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства.

https://ria.ru/20240227/volodin-1929761843.html

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технологии, вячеслав володин, госдума рф, политика