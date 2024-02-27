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В ФРГ заявили о продолжении расследования взрывов на "Северных потоках"

В ФРГ заявили о продолжении расследования взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.02.2024

В ФРГ заявили о продолжении расследования взрывов на "Северных потоках"

Генеральная прокуратура Германии продолжает расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:45

2024-02-27T12:45

2024-02-27T12:45

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии продолжает расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Инес Петерсон. В понедельник полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Ранее такое же решение приняла Швеция. "Все, что я могу вам сказать, это то, что наше расследование продолжается", - сказала Петерсон. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

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в мире, дания, германия, швеция, северный поток, северный поток — 2, россия