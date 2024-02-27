https://ria.ru/20240227/rasshifrovka-1929741364.html

ВТБ: ИИ будет расшифровывать каждое третье онлайн-совещание к 2027 году

ВТБ: ИИ будет расшифровывать каждое третье онлайн-совещание к 2027 году - РИА Новости, 27.02.2024

ВТБ: ИИ будет расшифровывать каждое третье онлайн-совещание к 2027 году

По мнению аналитиков ВТБ, к 2027 году каждое третье онлайн-совещание будет в режиме реального времени преобразовываться в текстовую расшифровку при помощи... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:20

2024-02-27T12:20

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. По мнению аналитиков ВТБ, к 2027 году каждое третье онлайн-совещание будет в режиме реального времени преобразовываться в текстовую расшифровку при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка. В режиме записи будут преобразовываться из речи в текст более 95% всех онлайн-встреч, в которых принимают участие свыше трех человек. "Сейчас из всех онлайн-совещаний в реальном времени расшифровывается не более 1% онлайн-конференций и до 10% в записи. Всю аудиторию сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) мы оцениваем в 20 миллионов пользователей в РФ. Из них регулярно функцией преобразования речи в текст пользуется порядка 1% аудитории. К 2027 году, мы прогнозируем, этот показатель вырастет до 10% всех пользователей сервисов видеоконференций. Он может вырасти и до 20% — но в случае развития не только сервисов транскрибации, но в целом сегмента цифровых ассистентов", — приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика. Он добавил, что развитие алгоритмов генеративных моделей, их апробация в используемых в банке сервисах — это то, на что ВТБ сейчас активно смотрит. В целом направлению искусственного интеллекта уделено отдельное внимание в стратегии развития банка до 2026 года. Кроме того, ВТБ ведет большую работу по совершенствованию внутренних сервисов, которыми пользуются сотрудники. Это также является одним из элементов стратегии. ВТБ видит большой потенциал в использовании генеративных моделей для развития вспомогательных сервисов: голосовых помощников, цифровых ассистентов и другого. Банк планирует и дальше изучать возможности их внедрения в своей инфраструктуре, тем более что и сами генеративные модели будут работать все результативнее при меньшем объеме затрачиваемых ресурсов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, россия, технологии, новости компаний - экономика