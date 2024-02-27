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ВТБ: ИИ будет расшифровывать каждое третье онлайн-совещание к 2027 году - РИА Новости, 27.02.2024
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12:20 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/rasshifrovka-1929741364.html
ВТБ: ИИ будет расшифровывать каждое третье онлайн-совещание к 2027 году
ВТБ: ИИ будет расшифровывать каждое третье онлайн-совещание к 2027 году - РИА Новости, 27.02.2024
ВТБ: ИИ будет расшифровывать каждое третье онлайн-совещание к 2027 году
По мнению аналитиков ВТБ, к 2027 году каждое третье онлайн-совещание будет в режиме реального времени преобразовываться в текстовую расшифровку при помощи... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:20
2024-02-27T12:20
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. По мнению аналитиков ВТБ, к 2027 году каждое третье онлайн-совещание будет в режиме реального времени преобразовываться в текстовую расшифровку при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка. В режиме записи будут преобразовываться из речи в текст более 95% всех онлайн-встреч, в которых принимают участие свыше трех человек. "Сейчас из всех онлайн-совещаний в реальном времени расшифровывается не более 1% онлайн-конференций и до 10% в записи. Всю аудиторию сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) мы оцениваем в 20 миллионов пользователей в РФ. Из них регулярно функцией преобразования речи в текст пользуется порядка 1% аудитории. К 2027 году, мы прогнозируем, этот показатель вырастет до 10% всех пользователей сервисов видеоконференций. Он может вырасти и до 20% — но в случае развития не только сервисов транскрибации, но в целом сегмента цифровых ассистентов", — приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика. Он добавил, что развитие алгоритмов генеративных моделей, их апробация в используемых в банке сервисах — это то, на что ВТБ сейчас активно смотрит. В целом направлению искусственного интеллекта уделено отдельное внимание в стратегии развития банка до 2026 года. Кроме того, ВТБ ведет большую работу по совершенствованию внутренних сервисов, которыми пользуются сотрудники. Это также является одним из элементов стратегии. ВТБ видит большой потенциал в использовании генеративных моделей для развития вспомогательных сервисов: голосовых помощников, цифровых ассистентов и другого. Банк планирует и дальше изучать возможности их внедрения в своей инфраструктуре, тем более что и сами генеративные модели будут работать все результативнее при меньшем объеме затрачиваемых ресурсов.
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втб, россия, технологии, новости компаний - экономика
ВТБ, Россия, Технологии, Новости компаний - Экономика

ВТБ: ИИ будет расшифровывать каждое третье онлайн-совещание к 2027 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. По мнению аналитиков ВТБ, к 2027 году каждое третье онлайн-совещание будет в режиме реального времени преобразовываться в текстовую расшифровку при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка.
В режиме записи будут преобразовываться из речи в текст более 95% всех онлайн-встреч, в которых принимают участие свыше трех человек.
"Сейчас из всех онлайн-совещаний в реальном времени расшифровывается не более 1% онлайн-конференций и до 10% в записи. Всю аудиторию сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) мы оцениваем в 20 миллионов пользователей в РФ. Из них регулярно функцией преобразования речи в текст пользуется порядка 1% аудитории. К 2027 году, мы прогнозируем, этот показатель вырастет до 10% всех пользователей сервисов видеоконференций. Он может вырасти и до 20% — но в случае развития не только сервисов транскрибации, но в целом сегмента цифровых ассистентов", — приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика.
Он добавил, что развитие алгоритмов генеративных моделей, их апробация в используемых в банке сервисах — это то, на что ВТБ сейчас активно смотрит. В целом направлению искусственного интеллекта уделено отдельное внимание в стратегии развития банка до 2026 года. Кроме того, ВТБ ведет большую работу по совершенствованию внутренних сервисов, которыми пользуются сотрудники. Это также является одним из элементов стратегии.
ВТБ видит большой потенциал в использовании генеративных моделей для развития вспомогательных сервисов: голосовых помощников, цифровых ассистентов и другого. Банк планирует и дальше изучать возможности их внедрения в своей инфраструктуре, тем более что и сами генеративные модели будут работать все результативнее при меньшем объеме затрачиваемых ресурсов.
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