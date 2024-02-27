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Гладков рассказал о тяжело раненных при обстреле Белгородской области
Гладков рассказал о тяжело раненных при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 27.02.2024
Гладков рассказал о тяжело раненных при обстреле Белгородской области
Число раненных при обстреле села Почаево в Белгородской области выросло до четырех: в больницу привезли еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T07:00
2024-02-27T07:00
2024-02-27T10:57
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число раненных при обстреле села Почаево в Белгородской области выросло до четырех: в больницу привезли еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал о троих пострадавших и троих погибших мирных жителях после атаки украинского дрона на автомобиль в селе Почаево Грайворонского городского округа."В начале хотел рассказать вам о состоянии здоровья наших жителей, которые вчера в Грайворонском округе получили серьезные ранения. К сожалению, их количество увеличилось до четырех - в больницу привезли еще одного пострадавшего жителя в тяжелом состоянии", - написал Гладков. Он отметил, что состояние пострадавшего удалось стабилизировать.По словам губернатора, еще трое получили ранения средней тяжести, из них двое детей.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
Гладков рассказал о тяжело раненных при обстреле Белгородской области
Число тяжело раненных при обстреле Белгородской области выросло до четырех