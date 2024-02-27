https://ria.ru/20240227/ranenye-1929684942.html

Гладков рассказал о тяжело раненных при обстреле Белгородской области

Гладков рассказал о тяжело раненных при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 27.02.2024

Гладков рассказал о тяжело раненных при обстреле Белгородской области

Число раненных при обстреле села Почаево в Белгородской области выросло до четырех: в больницу привезли еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T07:00

2024-02-27T07:00

2024-02-27T10:57

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929717136_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_dc9f7a13477c84d2fd2cb31907331bce.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число раненных при обстреле села Почаево в Белгородской области выросло до четырех: в больницу привезли еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал о троих пострадавших и троих погибших мирных жителях после атаки украинского дрона на автомобиль в селе Почаево Грайворонского городского округа."В начале хотел рассказать вам о состоянии здоровья наших жителей, которые вчера в Грайворонском округе получили серьезные ранения. К сожалению, их количество увеличилось до четырех - в больницу привезли еще одного пострадавшего жителя в тяжелом состоянии", - написал Гладков. Он отметил, что состояние пострадавшего удалось стабилизировать.По словам губернатора, еще трое получили ранения средней тяжести, из них двое детей.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия