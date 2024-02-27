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На Украине допустили, что ВСУ уже потеряли контроль над Работино - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 27.02.2024 (обновлено: 13:11 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/rabotino-1929741738.html
На Украине допустили, что ВСУ уже потеряли контроль над Работино
На Украине допустили, что ВСУ уже потеряли контроль над Работино - РИА Новости, 27.02.2024
На Украине допустили, что ВСУ уже потеряли контроль над Работино
ВСУ уже потеряли контроль над селом Работино в Запорожской области, предположил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью испанскому изданию... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:22
2024-02-27T13:11
специальная военная операция на украине
украина
работино
запорожская область
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ВСУ уже потеряли контроль над селом Работино в Запорожской области, предположил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью испанскому изданию 20minutos."Похоже, что мы также потеряли Работино", — сказал он. Депутат признал, что ситуация для украинских войск сложная, они "находятся в своего рода тупике". В конце прошлой недели глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино, а ВСУ окопались в северной. Там идут ожесточенные бои. Село Работино находится на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение прошлогоднего контрнаступления ВСУ на этом направлении. Именно для его захвата украинское командование ввело в бой бригады с натовской подготовкой из стратегического резерва.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, работино, запорожская область, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Работино, Запорожская область, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине допустили, что ВСУ уже потеряли контроль над Работино

Депутат Гончаренко допустил, что ВСУ уже потеряли контроль над селом Работино

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ВСУ уже потеряли контроль над селом Работино в Запорожской области, предположил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью испанскому изданию 20minutos.
"Похоже, что мы также потеряли Работино", — сказал он.
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Депутат признал, что ситуация для украинских войск сложная, они "находятся в своего рода тупике".
В конце прошлой недели глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино, а ВСУ окопались в северной. Там идут ожесточенные бои.
Село Работино находится на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение прошлогоднего контрнаступления ВСУ на этом направлении. Именно для его захвата украинское командование ввело в бой бригады с натовской подготовкой из стратегического резерва.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРаботиноЗапорожская областьАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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