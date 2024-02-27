https://ria.ru/20240227/rabotino-1929741738.html
На Украине допустили, что ВСУ уже потеряли контроль над Работино
На Украине допустили, что ВСУ уже потеряли контроль над Работино - РИА Новости, 27.02.2024
На Украине допустили, что ВСУ уже потеряли контроль над Работино
ВСУ уже потеряли контроль над селом Работино в Запорожской области, предположил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью испанскому изданию... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:22
2024-02-27T12:22
2024-02-27T13:11
специальная военная операция на украине
украина
работино
запорожская область
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ВСУ уже потеряли контроль над селом Работино в Запорожской области, предположил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью испанскому изданию 20minutos."Похоже, что мы также потеряли Работино", — сказал он. Депутат признал, что ситуация для украинских войск сложная, они "находятся в своего рода тупике". В конце прошлой недели глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино, а ВСУ окопались в северной. Там идут ожесточенные бои. Село Работино находится на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение прошлогоднего контрнаступления ВСУ на этом направлении. Именно для его захвата украинское командование ввело в бой бригады с натовской подготовкой из стратегического резерва.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
работино
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e855b4d625cdb250ffed106f21bcf08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, работино, запорожская область, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Работино, Запорожская область, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине допустили, что ВСУ уже потеряли контроль над Работино
Депутат Гончаренко допустил, что ВСУ уже потеряли контроль над селом Работино