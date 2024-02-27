https://ria.ru/20240227/rabotino-1929741738.html

На Украине допустили, что ВСУ уже потеряли контроль над Работино

На Украине допустили, что ВСУ уже потеряли контроль над Работино - РИА Новости, 27.02.2024

На Украине допустили, что ВСУ уже потеряли контроль над Работино

ВСУ уже потеряли контроль над селом Работино в Запорожской области, предположил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью испанскому изданию... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:22

2024-02-27T12:22

2024-02-27T13:11

специальная военная операция на украине

украина

работино

запорожская область

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ВСУ уже потеряли контроль над селом Работино в Запорожской области, предположил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью испанскому изданию 20minutos."Похоже, что мы также потеряли Работино", — сказал он. Депутат признал, что ситуация для украинских войск сложная, они "находятся в своего рода тупике". В конце прошлой недели глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино, а ВСУ окопались в северной. Там идут ожесточенные бои. Село Работино находится на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение прошлогоднего контрнаступления ВСУ на этом направлении. Именно для его захвата украинское командование ввело в бой бригады с натовской подготовкой из стратегического резерва.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

работино

запорожская область

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украина, работино, запорожская область, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, в мире