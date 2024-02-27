https://ria.ru/20240227/proizvodstvo-1929630902.html

Ефимов: Москва на четверть увеличила выпуск компьютеров и электроники

Ефимов: Москва на четверть увеличила выпуск компьютеров и электроники - РИА Новости, 27.02.2024

Ефимов: Москва на четверть увеличила выпуск компьютеров и электроники

Столичные производители электронной, оптической и компьютерной техники по итогам 2023 года увеличили производство более чем на 25% к предыдущему году, сообщил... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:05

2024-02-27T10:05

2024-02-27T10:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

технологии

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Столичные производители электронной, оптической и компьютерной техники по итогам 2023 года увеличили производство более чем на 25% к предыдущему году, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Столица продолжает демонстрировать высокие темпы промышленного роста. Так, за прошлый год объем производства высокотехнологичной продукции вырос на 25,2% по сравнению с 2022. Также компании на 16,8% увеличили объем поставок продукции заказчикам. Динамичный рост обусловлен в том числе активной помощью города. Например, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил одному из ведущих производителей высокоскоростных оптических трансиверов финансовую поддержку в виде льготного инвестиционного кредита. Программа позволит предприятию закупить пятьдесят единиц оборудования" – рассказал вице-мэр.В свою очередь, в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики уточнили, что более 100 компаний столицы сегодня выпускают компьютерную технику и электронику, включая промышленные компьютеры, программно-аппаратные комплексы, полупроводниковые приборы.Столица – это город с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысяч промышленных площадок, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в Москве открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и другое.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности за 2023 год вырос на 18,5%.

https://ria.ru/20240214/energopotreblenie-1927158445.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, технологии