https://ria.ru/20240227/prodazhi-1929708448.html
Продажи продукции АПК России в павильонах РЭЦ выросли в 4 раза
Продажи продукции АПК России в павильонах РЭЦ выросли в 4 раза - РИА Новости, 27.02.2024
Продажи продукции АПК России в павильонах РЭЦ выросли в 4 раза
Объемы продаж через демонстрационно-дегустационные павильоны АПК в 2023 году в сравнении с 2022 годом выросли в 4 раза и превысили 2,6 миллиарда рублей, а сумма РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:29
2024-02-27T10:29
2024-02-27T10:29
китай
россия
шанхай
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Объемы продаж через демонстрационно-дегустационные павильоны АПК в 2023 году в сравнении с 2022 годом выросли в 4 раза и превысили 2,6 миллиарда рублей, а сумма контрактов увеличилась в 6 раз и превысила 13 миллиардов рублей, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Напомним, российские компании с октября 2023 года могут подавать заявки на размещение своей продукции АПК в павильонах в электронном виде на платформе "Мой экспорт". Благодаря переводу программы "в цифру" компании могут сосредоточиться на развитии своего бизнеса, не тратя время и ресурсы на бумажную волокиту", - говорится в сообщении.Там добавляется, что основная цель павильонов - продвижение продукции российских экспортеров и обеспечение условий для взаимодействия с потенциальными зарубежными потребителями и бизнесом. Таким образом, отечественные производители смогут более эффективно презентовать свою продукцию и расширять деловые связи с партнерами других государств.При размещении своей продукции в павильонах российские компании получают продвижение и рекламу на международных платформах, активное привлечение потенциальных покупателей со стороны РЭЦ в сетевых магазинах и на электронных площадках, а также бесплатную инфраструктуру (выставочную площадь, оборудование, обслуживание павильона, стенды и др.)."В павильонах АПК сходятся интересы производителей и покупателей, создавая уникальные возможности для развития экспорта. Каждый из шести павильонов имеет базу потенциальных клиентов-покупателей, состоящую из сотен компаний. Это в основном дистрибьюторы, представители розничных сетей и торговых компаний, работающих как на внутреннем рынке, так и на рынках третьих стран. Поэтому павильон РЭЦ — это не только возможность продемонстрировать свою продукцию, но и шанс заключить перспективные экспортные контракты", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Так, экспортеры могут представить свою продукцию в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах продукции АПК в шести странах: КНР (Шанхай), ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), Египет (Каир), Турция (Стамбул), а также в Саудовской Аравии (Эр-Рияд), где павильон с российскими товарами открылся в 2023 году.РЭЦ предоставляет данную поддержку экспортерам начиная с 2017 года, первый шоурум появился в Китае. Сейчас на приоритетных рынках предлагают свою продукцию более 150 отечественных агропромышленных компаний, предлагая свыше 2,5 тысячи различных позиций. На стендах представлены крупы, мука, макаронные изделия, замороженные овощи, фрукты и ягодное пюре, кондитерские и всевозможные хлебобулочные изделия, натуральные добавки и БАДы, пряности, специи, напитки и различные приправы.Для получения дополнительной информации и подачи заявок экспортеры могут обращаться к специалистам РЭЦ. Контактные данные: Карелина Александра, karelina@exportcenter.ru, +7 (495) 937-47-47 (доб.1382), Киселева Ольга, gvozdeva@exportcenter.ru, +7 (495) 937-47-47 (доб.1308).С вопросами можно также обратиться по адресу pavilion@exportcenter.ru.
https://ria.ru/20240219/rets-1928192175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, шанхай, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Китай, Россия, Шанхай, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Объемы продаж через демонстрационно-дегустационные павильоны АПК в 2023 году в сравнении с 2022 годом выросли в 4 раза и превысили 2,6 миллиарда рублей, а сумма контрактов увеличилась в 6 раз и превысила 13 миллиардов рублей, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Напомним, российские компании с октября 2023 года могут подавать заявки на размещение своей продукции АПК в павильонах в электронном виде на платформе "Мой экспорт". Благодаря переводу программы "в цифру" компании могут сосредоточиться на развитии своего бизнеса, не тратя время и ресурсы на бумажную волокиту", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что основная цель павильонов - продвижение продукции российских экспортеров и обеспечение условий для взаимодействия с потенциальными зарубежными потребителями и бизнесом. Таким образом, отечественные производители смогут более эффективно презентовать свою продукцию и расширять деловые связи с партнерами других государств.
При размещении своей продукции в павильонах российские компании получают продвижение и рекламу на международных платформах, активное привлечение потенциальных покупателей со стороны РЭЦ в сетевых магазинах и на электронных площадках, а также бесплатную инфраструктуру (выставочную площадь, оборудование, обслуживание павильона, стенды и др.).
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"В павильонах АПК сходятся интересы производителей и покупателей, создавая уникальные возможности для развития экспорта. Каждый из шести павильонов имеет базу потенциальных клиентов-покупателей, состоящую из сотен компаний. Это в основном дистрибьюторы, представители розничных сетей и торговых компаний, работающих как на внутреннем рынке, так и на рынках третьих стран. Поэтому павильон РЭЦ — это не только возможность продемонстрировать свою продукцию, но и шанс заключить перспективные экспортные контракты", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Так, экспортеры могут представить свою продукцию в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах продукции АПК в шести странах: КНР
(Шанхай
), ОАЭ
(Дубай
), Вьетнам
(Ханой
), Египет
(Каир
), Турция
(Стамбул
), а также в Саудовской Аравии
(Эр-Рияд
), где павильон с российскими товарами открылся в 2023 году.
РЭЦ предоставляет данную поддержку экспортерам начиная с 2017 года, первый шоурум появился в Китае. Сейчас на приоритетных рынках предлагают свою продукцию более 150 отечественных агропромышленных компаний, предлагая свыше 2,5 тысячи различных позиций. На стендах представлены крупы, мука, макаронные изделия, замороженные овощи, фрукты и ягодное пюре, кондитерские и всевозможные хлебобулочные изделия, натуральные добавки и БАДы, пряности, специи, напитки и различные приправы.
Для получения дополнительной информации и подачи заявок экспортеры могут обращаться к специалистам РЭЦ. Контактные данные: Карелина Александра, karelina@exportcenter.ru, +7 (495) 937-47-47 (доб.1382), Киселева Ольга, gvozdeva@exportcenter.ru, +7 (495) 937-47-47 (доб.1308).
С вопросами можно также обратиться по адресу pavilion@exportcenter.ru.
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