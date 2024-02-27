https://ria.ru/20240227/primore-1929695723.html

В Приморье возбудили дело после гибели людей при пожаре в хосписе

В Приморье возбудили дело после гибели людей при пожаре в хосписе - РИА Новости, 27.02.2024

В Приморье возбудили дело после гибели людей при пожаре в хосписе

В Приморье следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели двух человек при пожаре в хосписе,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T09:30

2024-02-27T09:30

2024-02-27T09:30

происшествия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости. В Приморье следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели двух человек при пожаре в хосписе, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. Отмечается, что 28 января в селе Хороль произошло возгорание в доме по улице Крупской, в результате которого погибли два человека. По версии следствия, сгоревший дом использовался как хоспис — там предоставлялись платные услуги нуждающимся в постороннем уходе людям. По информации прокуратуры Приморья, в результате пожара на месте погиб мужчина 1963 года рождения, а две женщины 1960 и 1963 годов рождения были доставлены в реанимацию местной больницы с ожогами различной степени тяжести. Позже одна из них скончалась в больнице. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Следователи СК России по Приморскому краю устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела назначена пожарно-техническая экспертиза", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)