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В Приморье возбудили дело после гибели людей при пожаре в хосписе - РИА Новости, 27.02.2024
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09:30 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/primore-1929695723.html
В Приморье возбудили дело после гибели людей при пожаре в хосписе
В Приморье возбудили дело после гибели людей при пожаре в хосписе - РИА Новости, 27.02.2024
В Приморье возбудили дело после гибели людей при пожаре в хосписе
В Приморье следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели двух человек при пожаре в хосписе,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T09:30
2024-02-27T09:30
происшествия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости. В Приморье следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели двух человек при пожаре в хосписе, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. Отмечается, что 28 января в селе Хороль произошло возгорание в доме по улице Крупской, в результате которого погибли два человека. По версии следствия, сгоревший дом использовался как хоспис — там предоставлялись платные услуги нуждающимся в постороннем уходе людям. По информации прокуратуры Приморья, в результате пожара на месте погиб мужчина 1963 года рождения, а две женщины 1960 и 1963 годов рождения были доставлены в реанимацию местной больницы с ожогами различной степени тяжести. Позже одна из них скончалась в больнице. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Следователи СК России по Приморскому краю устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела назначена пожарно-техническая экспертиза", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
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происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье возбудили дело после гибели людей при пожаре в хосписе

В Приморье завели дело после гибели 2 человек при пожаре в хосписе в селе Хороль

© Фото : СУ СК по Приморскому краю/TelegramМесто пожара в хосписе в селе Хороль в Приморье
Место пожара в хосписе в селе Хороль в Приморье - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : СУ СК по Приморскому краю/Telegram
Место пожара в хосписе в селе Хороль в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости. В Приморье следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели двух человек при пожаре в хосписе, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.
Отмечается, что 28 января в селе Хороль произошло возгорание в доме по улице Крупской, в результате которого погибли два человека. По версии следствия, сгоревший дом использовался как хоспис — там предоставлялись платные услуги нуждающимся в постороннем уходе людям.
По информации прокуратуры Приморья, в результате пожара на месте погиб мужчина 1963 года рождения, а две женщины 1960 и 1963 годов рождения были доставлены в реанимацию местной больницы с ожогами различной степени тяжести. Позже одна из них скончалась в больнице.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Следователи СК России по Приморскому краю устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела назначена пожарно-техническая экспертиза", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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