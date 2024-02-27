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В Ингушетии главу четырех фирм осудили за мошенничество со страховками

В Ингушетии главу четырех фирм осудили за мошенничество со страховками - РИА Новости, 27.02.2024

В Ингушетии главу четырех фирм осудили за мошенничество со страховками

Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к трем годам заключения руководителя четырех фирм, которого обвиняли в мошенничестве со страховками на сумму более РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:08

2024-02-27T18:08

2024-02-27T18:08

происшествия

россия

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НАЛЬЧИК, 27 фев – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к трем годам заключения руководителя четырех фирм, которого обвиняли в мошенничестве со страховками на сумму более 4 миллионов рублей, сообщила региональная прокуратура. "Судом установлено, что в период с декабря 2018 года по июнь 2019 года генеральный директор четырех ООО направил в отделение Фонда социального страхования РФ по Ингушетии фиктивные отчеты о наступлении страховых случаев по беременности и родам, по временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком на несуществующих 124 работников", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате предприниматель получил на банковский счет организаций более 4 миллионов рублей, которые он похитил. "Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отмечает прокуратура. Кроме того, осужденный бизнесмен должен будет возместить государству нанесенный ущерб.

https://ria.ru/20240227/arest-1929787777.html

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происшествия, россия