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В Крыму вынесли приговор педофилу за половое преступление над падчерицей
В Крыму вынесли приговор педофилу за половое преступление над падчерицей - РИА Новости, 27.02.2024
В Крыму вынесли приговор педофилу за половое преступление над падчерицей
Отчим, восемь лет совершавший преступления на сексуальной почве против своей падчерицы, осужден в Крыму на 16 лет, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:58
2024-02-27T14:58
2024-02-27T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Отчим, восемь лет совершавший преступления на сексуальной почве против своей падчерицы, осужден в Крыму на 16 лет, сообщает региональное управление СК РФ. "Судом 39-летний житель Симферопольского района признан виновным в половых преступлениях против приемной дочери и приговорен к 16 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком 2 года", - говорится в сообщении. Мужчина на протяжении восьми лет, оставаясь наедине с ребенком в машине, а также по местам жительства в Симферополе, Евпатории и Ялте, совершал преступления сексуального характера. "Первое злодеяние в отношении девочки было совершено, когда ей исполнилось всего семь лет", - подчеркнули в пресс-службе. Несколько лет запуганная отчимом школьница молчала, но потом все рассказала маме, которая и обратилась в правоохранительные органы. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, мужчину судили по статьям о насильственных действиях сексуального характера, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и развратных действиях (статьи 132, 134 и 135 УК РФ).
https://ria.ru/20240209/arest-1926492380.html
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происшествия, россия, симферополь, евпатория, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Симферополь, Евпатория, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму вынесли приговор педофилу за половое преступление над падчерицей
В Крыму педофила приговорили к 16 годам за половое преступление над падчерицей