https://ria.ru/20240227/pozhar-1929862040.html

В Астраханском заповеднике загорелся тростник

В Астраханском заповеднике загорелся тростник - РИА Новости, 27.02.2024

В Астраханском заповеднике загорелся тростник

Сухой тростник загорелся на территории Астраханского государственного заповедника на площади в два гектара, сообщил РИА Новости представитель заповедника. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T20:06

2024-02-27T20:06

2024-02-27T20:06

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев — РИА Новости. Сухой тростник загорелся на территории Астраханского государственного заповедника на площади в два гектара, сообщил РИА Новости представитель заповедника. По его словам, во вторник вечером природный пожар перебросило на территорию заповедника через Тишковский канал. "Место перехода огня, общей площадью около 2 гектаров, на территории заповедника представляет собой сухие тростниковые заросли с подстилкой из отмершей тростниково-рогозовой растительности", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что тушение огня осложняется сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду, труднодоступностью местности, наличием большого количества сухого горючего материала и ледоставом, который ограничивает применение водного транспорта.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

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происшествия