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В Астраханском заповеднике загорелся тростник - РИА Новости, 27.02.2024
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20:06 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/pozhar-1929862040.html
В Астраханском заповеднике загорелся тростник
В Астраханском заповеднике загорелся тростник - РИА Новости, 27.02.2024
В Астраханском заповеднике загорелся тростник
Сухой тростник загорелся на территории Астраханского государственного заповедника на площади в два гектара, сообщил РИА Новости представитель заповедника. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:06
2024-02-27T20:06
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев — РИА Новости. Сухой тростник загорелся на территории Астраханского государственного заповедника на площади в два гектара, сообщил РИА Новости представитель заповедника. По его словам, во вторник вечером природный пожар перебросило на территорию заповедника через Тишковский канал. "Место перехода огня, общей площадью около 2 гектаров, на территории заповедника представляет собой сухие тростниковые заросли с подстилкой из отмершей тростниково-рогозовой растительности", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что тушение огня осложняется сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду, труднодоступностью местности, наличием большого количества сухого горючего материала и ледоставом, который ограничивает применение водного транспорта.
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происшествия
Происшествия
В Астраханском заповеднике загорелся тростник

В Астраханском заповеднике тростник загорелся на площади в 2 гектара

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев — РИА Новости. Сухой тростник загорелся на территории Астраханского государственного заповедника на площади в два гектара, сообщил РИА Новости представитель заповедника.
По его словам, во вторник вечером природный пожар перебросило на территорию заповедника через Тишковский канал.
"Место перехода огня, общей площадью около 2 гектаров, на территории заповедника представляет собой сухие тростниковые заросли с подстилкой из отмершей тростниково-рогозовой растительности", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что тушение огня осложняется сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду, труднодоступностью местности, наличием большого количества сухого горючего материала и ледоставом, который ограничивает применение водного транспорта.
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