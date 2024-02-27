https://ria.ru/20240227/pozhar-1929862040.html
В Астраханском заповеднике загорелся тростник
В Астраханском заповеднике загорелся тростник - РИА Новости, 27.02.2024
В Астраханском заповеднике загорелся тростник
Сухой тростник загорелся на территории Астраханского государственного заповедника на площади в два гектара, сообщил РИА Новости представитель заповедника. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:06
2024-02-27T20:06
2024-02-27T20:06
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_33ec15a4ff4f5d0ecc75430c2a2e3549.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев — РИА Новости. Сухой тростник загорелся на территории Астраханского государственного заповедника на площади в два гектара, сообщил РИА Новости представитель заповедника. По его словам, во вторник вечером природный пожар перебросило на территорию заповедника через Тишковский канал. "Место перехода огня, общей площадью около 2 гектаров, на территории заповедника представляет собой сухие тростниковые заросли с подстилкой из отмершей тростниково-рогозовой растительности", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что тушение огня осложняется сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду, труднодоступностью местности, наличием большого количества сухого горючего материала и ледоставом, который ограничивает применение водного транспорта.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_7ffcc58a7c892fb71027227f69c17d87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
В Астраханском заповеднике загорелся тростник
В Астраханском заповеднике тростник загорелся на площади в 2 гектара
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев — РИА Новости. Сухой тростник загорелся на территории Астраханского государственного заповедника на площади в два гектара, сообщил РИА Новости представитель заповедника.
По его словам, во вторник вечером природный пожар перебросило на территорию заповедника через Тишковский канал.
"Место перехода огня, общей площадью около 2 гектаров, на территории заповедника представляет собой сухие тростниковые заросли с подстилкой из отмершей тростниково-рогозовой растительности", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что тушение огня осложняется сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду, труднодоступностью местности, наличием большого количества сухого горючего материала и ледоставом, который ограничивает применение водного транспорта.
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах