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Под Саратовом загорелся завод по выпуску ячеек для яиц
Под Саратовом загорелся завод по выпуску ячеек для яиц - РИА Новости, 27.02.2024
Под Саратовом загорелся завод по выпуску ячеек для яиц
Здание частного предприятия по изготовлению ячеек для яиц горит в окрестностях Саратова, огонь локализован на площади 800 квадратных метров, никто не пострадал, РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:39
2024-02-27T18:39
2024-02-27T19:12
происшествия
энгельсский район
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Здание частного предприятия по изготовлению ячеек для яиц горит в окрестностях Саратова, огонь локализован на площади 800 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.Сообщение о пожаре в поселке Придорожный Энгельсского района поступило в 16.25 (15.25 мск)."Загорание на частном предприятии по изготовлению ячеек для яиц. Здание железобетонное... Угрозы распространения нет... Пострадавших нет. В 18.20 (17.20 мск) - локализация на площади 800 квадратных метров", - сказали журналистам в пресс-службе главка.МЧС России в Telegram-канале уточняет, что горит одноэтажное производственное здание. "Из цеха пожарные МЧС России вынесли три баллона с пропаном и еще один с газом", - говорится в сообщении.
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происшествия, энгельсский район, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Энгельсский район, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Саратовом загорелся завод по выпуску ячеек для яиц
МЧС: под Саратовом завод ячеек для яиц загорелся на площади 800 "квадратов"