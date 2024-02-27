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Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:00 27.02.2024 (обновлено: 00:17 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/pozdravlenie-1929667882.html
Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций
Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций - РИА Новости, 27.02.2024
Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций
Президент Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметил их героизм в боях с неонацистами и подчеркнул,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T00:00
2024-02-27T00:17
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметил их героизм в боях с неонацистами и подчеркнул, что они с честью выполняют поставленные перед ними задачи и готовы отстаивать национальные интересы России в любой точке мира. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем Сил специальных операций. Благодарю весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную ратную службу и личное мужество, за верность присяге и долгу", — сказал Путин в видеообращении. Особые слова благодарности президент адресовал участникам специальной военной операции на Украине. "На самых опасных участках, на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно. Эти высокие качества, особая закалка всегда отличали бойцов и командиров Сил специальных операций", — отметил глава государства.Путин подчеркнул, что решение об их создании было продиктовано временем и необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы. "За короткий срок вы с честью прошли период становления, обеспечили преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа, достойно приняли боевое крещение и стали мощной ударной силой нашей армии. Подразделения Сил специальных операций на деле доказали, что готовы по первому приказу встать на защиту Родины, отстаивать национальные интересы России в любой точке мира. Вы защищали жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей, блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии, а сегодня показываете примеры героизма и отваги в боях с неонацистами", — добавил президент.День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.
https://ria.ru/20240202/putin-1925075938.html
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"Показываете примеры героизма и отваги". Поздравление Путина с Днем Сил специальных операций
День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента РФ от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России. Дата праздника выбрана не случайно. 27 февраля 2014 года, вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, которая в то время находилась в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове.
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций

Путин отметил героизм Сил специальных операций в боях с неонацистами

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметил их героизм в боях с неонацистами и подчеркнул, что они с честью выполняют поставленные перед ними задачи и готовы отстаивать национальные интересы России в любой точке мира.
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"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем Сил специальных операций. Благодарю весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную ратную службу и личное мужество, за верность присяге и долгу", — сказал Путин в видеообращении.
Особые слова благодарности президент адресовал участникам специальной военной операции на Украине.
"На самых опасных участках, на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно. Эти высокие качества, особая закалка всегда отличали бойцов и командиров Сил специальных операций", — отметил глава государства.
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Путин подчеркнул, что решение об их создании было продиктовано временем и необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы.
"За короткий срок вы с честью прошли период становления, обеспечили преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа, достойно приняли боевое крещение и стали мощной ударной силой нашей армии. Подразделения Сил специальных операций на деле доказали, что готовы по первому приказу встать на защиту Родины, отстаивать национальные интересы России в любой точке мира. Вы защищали жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей, блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии, а сегодня показываете примеры героизма и отваги в боях с неонацистами", — добавил президент.
День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.
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