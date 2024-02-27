https://ria.ru/20240227/potentsial-1929668047.html

Путин пообещал укреплять потенциал Сил специальных операций

Путин пообещал укреплять потенциал Сил специальных операций - РИА Новости, 27.02.2024

Путин пообещал укреплять потенциал Сил специальных операций

Россия будет укреплять Силы специальных операций и их ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения, что является одним из ключевых... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T00:02

2024-02-27T00:02

2024-02-27T00:26

безопасность

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия будет укреплять Силы специальных операций и их ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения, что является одним из ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы будем и дальше укреплять Силы специальных операций, повышать их мобильность, ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения. Подчеркну - это один из ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота России", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня Сил специальных операций. Он отметил, что подразделения Сил специальных операций всегда находятся на боевом посту, и выразил уверенность в том, что они будут брать новые высоты "и в боевой подготовке, и в ратном деле", вносить весомый вклад в защиту России и обеспечение ее безопасности. "Еще раз благодарю вас за службу. Желаю личному составу и ветеранам Сил специальных операций крепкого здоровья и успехов. Благополучия вашим близким", - добавил президент. День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента РФ от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.

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"Показываете примеры героизма и отваги". Поздравление Путина с Днем Сил специальных операций День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента РФ от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России. Дата праздника выбрана не случайно. 27 февраля 2014 года, вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, которая в то время находилась в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. 2024-02-27T00:02 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф