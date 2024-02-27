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"Дзен" добавил вкладку "Послание президента" на главную страницу - РИА Новости, 27.02.2024
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21:12 27.02.2024
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"Дзен" добавил вкладку "Послание президента" на главную страницу
"Дзен" добавил вкладку "Послание президента" на главную страницу - РИА Новости, 27.02.2024
"Дзен" добавил вкладку "Послание президента" на главную страницу
Раздел "Послание президента" появился в топе "Дзена", он расположен на третьем месте после главных и региональных новостей, обратил внимание корреспондент РИА... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T21:12
2024-02-27T21:12
владимир путин
россия
политика
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Раздел "Послание президента" появился в топе "Дзена", он расположен на третьем месте после главных и региональных новостей, обратил внимание корреспондент РИА Новости. На данный момент в этом разделе размещены новости, анонсирующие выступление президента РФ Владимира Путина. РИА Новости также направило запрос в пресс-службу "Дзена". Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что глава государства 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием.
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владимир путин, россия, политика, послание президента федеральному собранию —  2024 
Владимир Путин, Россия, Политика, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
"Дзен" добавил вкладку "Послание президента" на главную страницу

В топе "Дзена" появился раздел "Послание президента"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Раздел "Послание президента" появился в топе "Дзена", он расположен на третьем месте после главных и региональных новостей, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
На данный момент в этом разделе размещены новости, анонсирующие выступление президента РФ Владимира Путина.
РИА Новости также направило запрос в пресс-службу "Дзена".
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что глава государства 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием.
Молодые люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в магазине техники и электроники в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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Владимир ПутинРоссияПолитикаПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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