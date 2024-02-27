Рейтинг@Mail.ru
В Перми разобрали все места на показ послания Путина в кинотеатре - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/poslanie-1929754677.html
В Перми разобрали все места на показ послания Путина в кинотеатре
В Перми разобрали все места на показ послания Путина в кинотеатре - РИА Новости, 27.02.2024
В Перми разобрали все места на показ послания Путина в кинотеатре
Пермяки быстро разобрали все билеты на сеанс в кинотеатре, где будет транслироваться послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, следует из... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:11
2024-02-27T13:11
технологии
россия
пермь
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853441189_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5bb8ab9a7fd6e8e06bc7b2b2a912cd72.jpg
ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Пермяки быстро разобрали все билеты на сеанс в кинотеатре, где будет транслироваться послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, следует из данных на сайте киносети "Синема 5". Ранее представитель сети кинотеатров "Синема 5" сообщил, что послание президента покажут бесплатно в 23 кинотеатрах в 20 городах России, в том числе в Перми, спрос везде высокий. При этом в залы будут пускать даже без билета при наличии свободных мест. Согласно данным на сайте "Синема 5", пермяки быстро разобрали билеты на трансляцию послания Путина: за утро вторника было забронировано около 50% мест, в настоящее время разобрали все остальные.
https://ria.ru/20240227/poslanie-1929742744.html
россия
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853441189_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_8896781f4d4e4f104a556ac4594b261e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, пермь, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Технологии, Россия, Пермь, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
В Перми разобрали все места на показ послания Путина в кинотеатре

В Перми разобрали все места на показ послания Путина в кинотеатре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Пермяки быстро разобрали все билеты на сеанс в кинотеатре, где будет транслироваться послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, следует из данных на сайте киносети "Синема 5".
Ранее представитель сети кинотеатров "Синема 5" сообщил, что послание президента покажут бесплатно в 23 кинотеатрах в 20 городах России, в том числе в Перми, спрос везде высокий. При этом в залы будут пускать даже без билета при наличии свободных мест.
Согласно данным на сайте "Синема 5", пермяки быстро разобрали билеты на трансляцию послания Путина: за утро вторника было забронировано около 50% мест, в настоящее время разобрали все остальные.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Зюганов ждет, что Путин в послании объявит об изменениях структуры власти
Вчера, 12:26
 
ТехнологииРоссияПермьВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала