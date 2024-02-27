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В Перми разобрали все места на показ послания Путина в кинотеатре

В Перми разобрали все места на показ послания Путина в кинотеатре - РИА Новости, 27.02.2024

В Перми разобрали все места на показ послания Путина в кинотеатре

Пермяки быстро разобрали все билеты на сеанс в кинотеатре, где будет транслироваться послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, следует из... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:11

2024-02-27T13:11

2024-02-27T13:11

технологии

россия

пермь

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Пермяки быстро разобрали все билеты на сеанс в кинотеатре, где будет транслироваться послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, следует из данных на сайте киносети "Синема 5". Ранее представитель сети кинотеатров "Синема 5" сообщил, что послание президента покажут бесплатно в 23 кинотеатрах в 20 городах России, в том числе в Перми, спрос везде высокий. При этом в залы будут пускать даже без билета при наличии свободных мест. Согласно данным на сайте "Синема 5", пермяки быстро разобрали билеты на трансляцию послания Путина: за утро вторника было забронировано около 50% мест, в настоящее время разобрали все остальные.

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технологии, россия, пермь, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024