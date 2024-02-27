https://ria.ru/20240227/poslanie-1929753366.html
Путин не планирует публичных мероприятий до послания парламенту
Путин не планирует публичных мероприятий до послания парламенту - РИА Новости, 27.02.2024
Путин не планирует публичных мероприятий до послания парламенту
В настоящее время идет напряженная работа по подготовке послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в частности, по согласованию позиций и... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:06
2024-02-27T13:06
2024-02-27T13:09
послание президента федеральному собранию — 2024
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В настоящее время идет напряженная работа по подготовке послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в частности, по согласованию позиций и вопросов, которые будут озвучены, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня и завтра никаких публичных мероприятий у президента не запланировано. Именно идет такая напряженная работа по подготовке, согласованию разных позиций, разных вопросов, которые найдут свое отражение, новых инициатив и так далее", - сказал он журналистам.Послание президента РФ Федеральному собранию состоится 29 февраля в 12:00 мск.
https://ria.ru/20240226/poslanie-1929459004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин не планирует публичных мероприятий до послания парламенту
Песков: Путин готовится к посланию и не планирует публичных мероприятий
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В настоящее время идет напряженная работа по подготовке послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в частности, по согласованию позиций и вопросов, которые будут озвучены, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня и завтра никаких публичных мероприятий у президента не запланировано. Именно идет такая напряженная работа по подготовке, согласованию разных позиций, разных вопросов, которые найдут свое отражение, новых инициатив и так далее", - сказал он журналистам.
Послание президента РФ Федеральному собранию состоится 29 февраля в 12:00 мск.
Эксперты рассказали, на чем может сфокусироваться Путин в своем послании