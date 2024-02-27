Рейтинг@Mail.ru
Путин не планирует публичных мероприятий до послания парламенту - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 27.02.2024 (обновлено: 13:09 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/poslanie-1929753366.html
Путин не планирует публичных мероприятий до послания парламенту
Путин не планирует публичных мероприятий до послания парламенту - РИА Новости, 27.02.2024
Путин не планирует публичных мероприятий до послания парламенту
В настоящее время идет напряженная работа по подготовке послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в частности, по согласованию позиций и... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:06
2024-02-27T13:09
послание президента федеральному собранию —  2024 
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853441312_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6f44eecb4172f0ccad03c31f5dcb4d0c.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В настоящее время идет напряженная работа по подготовке послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в частности, по согласованию позиций и вопросов, которые будут озвучены, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня и завтра никаких публичных мероприятий у президента не запланировано. Именно идет такая напряженная работа по подготовке, согласованию разных позиций, разных вопросов, которые найдут свое отражение, новых инициатив и так далее", - сказал он журналистам.Послание президента РФ Федеральному собранию состоится 29 февраля в 12:00 мск.
https://ria.ru/20240226/poslanie-1929459004.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853441312_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_a783d9ce9296f8453906ada8f282c4ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
послание президента федеральному собранию —  2024 , политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин не планирует публичных мероприятий до послания парламенту

Песков: Путин готовится к посланию и не планирует публичных мероприятий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В настоящее время идет напряженная работа по подготовке послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в частности, по согласованию позиций и вопросов, которые будут озвучены, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня и завтра никаких публичных мероприятий у президента не запланировано. Именно идет такая напряженная работа по подготовке, согласованию разных позиций, разных вопросов, которые найдут свое отражение, новых инициатив и так далее", - сказал он журналистам.
Послание президента РФ Федеральному собранию состоится 29 февраля в 12:00 мск.
Президент РФ В. Путин
Эксперты рассказали, на чем может сфокусироваться Путин в своем послании
26 февраля, 07:17
 
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала