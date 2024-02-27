https://ria.ru/20240227/poslanie-1929753366.html

Путин не планирует публичных мероприятий до послания парламенту

Путин не планирует публичных мероприятий до послания парламенту - РИА Новости, 27.02.2024

Путин не планирует публичных мероприятий до послания парламенту

В настоящее время идет напряженная работа по подготовке послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в частности, по согласованию позиций и... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:06

2024-02-27T13:06

2024-02-27T13:09

послание президента федеральному собранию — 2024

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В настоящее время идет напряженная работа по подготовке послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в частности, по согласованию позиций и вопросов, которые будут озвучены, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня и завтра никаких публичных мероприятий у президента не запланировано. Именно идет такая напряженная работа по подготовке, согласованию разных позиций, разных вопросов, которые найдут свое отражение, новых инициатив и так далее", - сказал он журналистам.Послание президента РФ Федеральному собранию состоится 29 февраля в 12:00 мск.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия, владимир путин, дмитрий песков