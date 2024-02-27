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Россия поможет странам Латинской Америки пресекать вмешательства извне
Россия поможет странам Латинской Америки пресекать вмешательства извне - РИА Новости, 27.02.2024
Россия поможет странам Латинской Америки пресекать вмешательства извне
Россия продолжит помогать пресекать вмешательства извне во внутренние дела стран Латинской Америки, демонстрирующих самостоятельность от США, заявил секретарь... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T22:56
2024-02-27T22:56
2024-02-27T22:56
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия продолжит помогать пресекать вмешательства извне во внутренние дела стран Латинской Америки, демонстрирующих самостоятельность от США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В столице Никарагуа Манагуа Патрушев провел консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. "Вам прекрасно известны агрессивные методы США по насильственному слому не устраивающих их правительств, политическому давлению и экономическому сдерживанию государств, демонстрирующих самостоятельность", - сказал Патрушев в ходе консультаций. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ. "По нашим оценкам, все эти инструменты будут еще более напористо применяться не только в отношении России, но и ряда государств Латинской Америки. Тем более что ряд ваших стран в этом и следующем году вступает в предвыборный период", - добавил Патрушев. Латинская Америка остается важной зоной мира, своего рода островом стабильности, отметил он. "При этом для нас важно, что все больше стран региона стремятся к проведению самостоятельной политики. В этой связи Москва продолжит в рамках всех имеющихся возможностей способствовать работе по пресечению вмешательства во внутренние дела ваших стран, кампаний по дискредитации их легитимных властей, запугиванию населения, дестабилизации экономики", - подчеркнул Патрушев.
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россия, латинская америка, николай патрушев, сша, в мире
Россия, Латинская Америка, Николай Патрушев, США, В мире
Россия поможет странам Латинской Америки пресекать вмешательства извне
Патрушев: РФ поможет пресечь вмешательства в дела стран Латинской Америки
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия продолжит помогать пресекать вмешательства извне во внутренние дела стран Латинской Америки, демонстрирующих самостоятельность от США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В столице Никарагуа
Манагуа Патрушев провел консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы
, Венесуэлы
и Боливии
.
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"Вам прекрасно известны агрессивные методы США по насильственному слому не устраивающих их правительств, политическому давлению и экономическому сдерживанию государств, демонстрирующих самостоятельность", - сказал Патрушев в ходе консультаций. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.
"По нашим оценкам, все эти инструменты будут еще более напористо применяться не только в отношении России, но и ряда государств Латинской Америки. Тем более что ряд ваших стран в этом и следующем году вступает в предвыборный период", - добавил Патрушев.
Латинская Америка остается важной зоной мира, своего рода островом стабильности, отметил он.
"При этом для нас важно, что все больше стран региона стремятся к проведению самостоятельной политики. В этой связи Москва
продолжит в рамках всех имеющихся возможностей способствовать работе по пресечению вмешательства во внутренние дела ваших стран, кампаний по дискредитации их легитимных властей, запугиванию населения, дестабилизации экономики", - подчеркнул Патрушев.
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