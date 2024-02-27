https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир

Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир - РИА Новости, 27.02.2024

Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир

Уже два года краеугольным камнем всей западной пропаганды против России является один бесконечно повторяемый двухсоставный тезис: "Мы не должны позволить России РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T08:00

2024-02-27T08:00

2024-02-27T08:00

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Уже два года краеугольным камнем всей западной пропаганды против России является один бесконечно повторяемый двухсоставный тезис: "Мы не должны позволить России победить на Украине, потому что это откроет ящик Пандоры: во-первых, Россия не остановится и нападет на страны НАТО, а во-вторых, все мировые злодеи и тираны начнут брать пример с Путина и нападать на своих соседей — и мир погрузится в хаос".Подобные рассуждения являются фундаментом всей антироссийской кампании — на них выстраивается нынешнее издание русофобии и все усилия по удержанию глобального западного доминирования. То, что первая часть этого тезиса абсолютно лжива, западных лидеров не волнует: о том, что война на Украине стала следствием планов НАТО по расширению на восток, а не желания России вернуть свои войска в Берлин, атлантические элиты, естественно, не вспоминают. Зато продолжают пугать свои народы тем, что Путин готовится к завоеванию Европы и если США не помогут отстоять Украину, то американским солдатам придется умирать на европейских полях, как в двух мировых войнах прошлого века.Но одного запугивания США и Европы атлантистам мало — необходимо еще напугать весь остальной мир. Для этого и нужна вторая часть атлантического "символа веры" — про глобальную угрозу. Как сказал пару месяцев назад Байден, "если мы не остановим Путина, это поставит под угрозу свободу каждого почти повсюду". Потому что "Путин продолжит свои действия, а потенциальные агрессоры во всем мире осмелятся попытаться захватить силой все, что только смогут". Ну то есть Китай тут же захватит Тайвань — и начнется всемирный передел территорий. Всему миру должно стать страшно от одной только мысли об этом... Однако мир почему-то не боится — с чего бы это?Может быть, потому что еще помнит многочисленные нападения на суверенные страны, совершенные не Россией, а США? Штаты под совершенно надуманным предлогом захватили Ирак — и что, на Ближнем Востоке стало безопаснее? Ровно наоборот: с 2003 года, когда Штаты вторглись в Ирак, весь Ближний Восток вступил в эпоху смут, войн и конфликтов. А конфликт на Украине не имеет отношения к угрозам ни европейской, ни мировой безопасности — это ответ России на попытку Запада увести под свой контроль западную часть исторически русских земель, это геополитическая оборона, а не агрессия. И большинство мирового сообщества это хорошо понимает, поэтому его и не запугать страшными последствиями победы России.Понимают ли на Западе, что их основной аргумент против России не оказывает никакого воздействия на остальной мир? Нет, не похоже, по крайней мере, если мы говорим про западных лидеров и западные элиты. Потому что если бы понимали, то не делали бы все новых и новых заявлений, лишний раз подчеркивающих увеличивающуюся мировоззренческую пропасть между Западом и Глобальным Югом (то есть остальным миром).Заявлений, подобных тому, что сделала в эти выходные итальянский премьер Джорджа Мелони. В ходе посещения Киева она дала интервью одной из итальянских газет, сообщив: "Если бы Россия не вторглась на Украину, ХАМАС со всей вероятностью не обрушилось с такой атакой на Израиль. Было неизбежно, что столь серьезное нарушение международной системы, основанной на праве, причем со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН, будет иметь каскадные последствия для других регионов и участников мира, от Ближнего Востока до Балкан, вплоть до Африки. Это игра, в которую мы играем, и мы должны это осознавать".Великая в прошлом Италия и сейчас не последняя страна в мире — входит в "Большую семерку" и "Большую двадцатку". Но аргументы, с помощью которых Мелони пытается убедить итальянцев и остальной земной шар в ужасных последствиях "русской агрессии" для мирового порядка, демонстрируют абсолютное пренебрежение к истине и непонимание ситуации в мире. Оказывается, ХАМАС не напало бы на Израиль, если бы не 24 февраля 2022-го: раз Россия нарушает правила, то и палестинцам можно!Палестинцы три четверти века находятся в положении беженцев, а Израиль — в статусе оккупанта. А сопротивление оккупанту признается законным даже по нынешнему международному праву. Речь не о методах атаки ХАМАС (немалая часть жертв которого, как выясняется, погибла от рук израильской армии), а о том, что международное право систематически и открыто нарушал Израиль (в том числе регулярно атакуя Газу), которому за это не прилетали никакие санкции, потому что его прикрывали США. А после того как палестинцев довели до атаки 7 октября, Израиль воспользовался ситуацией и перешел к открытому геноциду Газы с населением 2,5 миллиона, и ему за это опять ничего не сделали, потому что Запад покрывает. То есть существующий "порядок, основанный на правилах" оправдывает геноцид, мешая наказать виновного, — и именно такой порядок Запад и хочет сохранить!Именно так видит ситуацию не только двухмиллиардный исламский мир, но и абсолютное большинство остального человечества — от Бразилии до Китая. И поэтому аргумент Мелони воспринимается даже не как глупость, а как издевательство над незападным миром. Не Россия открыла ящик Пандоры, а попытки Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование. В том числе стремлением победить Россию на украинском поле боя и усилиями по демонизации России. Ни то ни другое не получится — и "самострельные" аргументы Мелони помогут нам в этом.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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аналитика, украина, джорджа мелони, россия, нато, оон, израиль, хамас