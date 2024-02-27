https://ria.ru/20240227/pogoda-1929688187.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 27.02.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с прояснениями погода, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T07:57

2024-02-27T07:57

2024-02-27T07:57

общество

московская область (подмосковье)

михаил леус

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916903_0:53:3547:2048_1920x0_80_0_0_1a06125a3a8a7bb00cd70a835665a2fa.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик уточнил, что во вторник погоду в столице будет формировать северо-западная периферия обширного антициклона. "В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. На дорогах и тротуарах гололедица. Максимальная температура сегодняшнего дня в мегаполисе 0 - плюс 2 градуса, на территории Подмосковья - от минус 2 до плюс 3 градусов", - рассказал Леус. Он добавил, что ветер в столице будет дуть южный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), михаил леус, москва