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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 27.02.2024
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07:57 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/pogoda-1929688187.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 27.02.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T07:57
2024-02-27T07:57
общество
московская область (подмосковье)
михаил леус
москва
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик уточнил, что во вторник погоду в столице будет формировать северо-западная периферия обширного антициклона. "В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. На дорогах и тротуарах гололедица. Максимальная температура сегодняшнего дня в мегаполисе 0 - плюс 2 градуса, на территории Подмосковья - от минус 2 до плюс 3 градусов", - рассказал Леус. Он добавил, что ветер в столице будет дуть южный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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общество, московская область (подмосковье), михаил леус, москва
Общество, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Москва
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Леус: в Москве ожидается облачная погода, гололедица и до плюс 2 градусов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик уточнил, что во вторник погоду в столице будет формировать северо-западная периферия обширного антициклона.
"В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. На дорогах и тротуарах гололедица. Максимальная температура сегодняшнего дня в мегаполисе 0 - плюс 2 градуса, на территории Подмосковья - от минус 2 до плюс 3 градусов", - рассказал Леус.
Он добавил, что ветер в столице будет дуть южный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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