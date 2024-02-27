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Костромской драмтеатр направит 200 тысяч рублей на поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 27.02.2024
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Костромская область
 
20:19 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/podderzhka-1929862988.html
Костромской драмтеатр направит 200 тысяч рублей на поддержку бойцов СВО
Костромской драмтеатр направит 200 тысяч рублей на поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 27.02.2024
Костромской драмтеатр направит 200 тысяч рублей на поддержку бойцов СВО
Костромской драматический театр направит на поддержку участников спецоперации более 200 тысяч рублей, собранных за показ спектакля в День защитника Отечества,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:19
2024-02-27T20:19
костромская область
костромская область
сергей ситников
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КОСТРОМА, 27 фев — РИА Новости. Костромской драматический театр направит на поддержку участников спецоперации более 200 тысяч рублей, собранных за показ спектакля в День защитника Отечества, сообщил РИА Новости режиссёр-постановщик театра, заслуженный артист Костромской области Александр Кирпичёв. Кирпичёв рассказал, что театр подготовил новую постановку - "Когда мы были на войне". Спектакль рассказывает о бригаде артистов, которые отправились с концертами на передовую, чтобы поднимать дух наших бойцов – участников специальной военной операции. Литературной основной спектакля стала пьеса "Прощай, конферансье", где действие происходит во время Великой Отечественной войны. Собеседник отметил, что премьера состоялась в начале февраля, публика встретила постановку восторженными отзывами. Благодарность за организацию спектакля, активную гражданскую позицию коллективу драмтеатра направил губернатор Сергей Ситников". "Двадцать третьего февраля на сцене театра состоялся второй показ спектакля. Постановка прошла с аншлагом - всего было продано более 400 билетов на сумму более 200 тысяч рублей. По решению коллектива все средства, собранные с продажи билетов, будут направлены на поддержку костромских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", - сообщил режиссер. Кирпичёв подчеркнул, что помощь деятелей искусства фронту - давняя традиция. В годы Великой Отечественной войны Московский малый театр, театр имени Вахтангова да и многие другие коллективы направляли деньги на покупку техники, самолета, танков для бойцов Красной Армии, отметил собеседник. "И сегодня, когда костромские военнослужащие выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, мы не можем стоять в стороне. Это то, что мы можем сделать для земляков. С этим согласился весь коллектив театра", - сказал режиссер.
https://ria.ru/20240208/pomosch-1926198181.html
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костромская область, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников
Костромской драмтеатр направит 200 тысяч рублей на поддержку бойцов СВО

Костромской драмтеатр направит более 200 тыс руб на поддержку бойцов СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ . Архивное фото
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КОСТРОМА, 27 фев — РИА Новости. Костромской драматический театр направит на поддержку участников спецоперации более 200 тысяч рублей, собранных за показ спектакля в День защитника Отечества, сообщил РИА Новости режиссёр-постановщик театра, заслуженный артист Костромской области Александр Кирпичёв.
Кирпичёв рассказал, что театр подготовил новую постановку - "Когда мы были на войне". Спектакль рассказывает о бригаде артистов, которые отправились с концертами на передовую, чтобы поднимать дух наших бойцов – участников специальной военной операции. Литературной основной спектакля стала пьеса "Прощай, конферансье", где действие происходит во время Великой Отечественной войны.
Собеседник отметил, что премьера состоялась в начале февраля, публика встретила постановку восторженными отзывами. Благодарность за организацию спектакля, активную гражданскую позицию коллективу драмтеатра направил губернатор Сергей Ситников". "Двадцать третьего февраля на сцене театра состоялся второй показ спектакля. Постановка прошла с аншлагом - всего было продано более 400 билетов на сумму более 200 тысяч рублей. По решению коллектива все средства, собранные с продажи билетов, будут направлены на поддержку костромских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", - сообщил режиссер.
Кирпичёв подчеркнул, что помощь деятелей искусства фронту - давняя традиция. В годы Великой Отечественной войны Московский малый театр, театр имени Вахтангова да и многие другие коллективы направляли деньги на покупку техники, самолета, танков для бойцов Красной Армии, отметил собеседник.
"И сегодня, когда костромские военнослужащие выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, мы не можем стоять в стороне. Это то, что мы можем сделать для земляков. С этим согласился весь коллектив театра", - сказал режиссер.
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