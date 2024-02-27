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Якутский пищекомплекс "Амма" произвёл 875 тонн цельномолочной продукции - РИА Новости, 27.02.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
16:14 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/pischekompleks-1929813372.html
Якутский пищекомплекс "Амма" произвёл 875 тонн цельномолочной продукции
Якутский пищекомплекс "Амма" произвёл 875 тонн цельномолочной продукции - РИА Новости, 27.02.2024
Якутский пищекомплекс "Амма" произвёл 875 тонн цельномолочной продукции
Якутский пищекомплекс "Амма" в 2023 году произвёл 875 тонн цельномолочной продукции, в планах - нарастить производство и расширить линейку выпускаемой... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:14
2024-02-27T16:14
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 27 фев - РИА Новости. Якутский пищекомплекс "Амма" в 2023 году произвёл 875 тонн цельномолочной продукции, в планах - нарастить производство и расширить линейку выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава Якутии Айсен Николаев в рамках рабочей поездки в Амгинский улус побывал в пищекомплексе сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива "Амма" в селе Чапчылган. Основной деятельностью СППК являются заготовка, переработка сельскохозяйственной продукции, реализация и сбыт готовой продукции. "По информации председателя правления кооператива Айсена Черноградского, в прошлом году пищекомплекс произвел более 875 тонн цельномолочной продукции, 156 тонн сливочного масла, 17,7 тонны мясных полуфабрикатов, 7 тонн сыра... Продукция предприятия пользуется большим спросом у жителей, и пищекомплекс готовится к расширению производства. Для этого требуется реконструкция здания и модернизация оборудования", - рассказали в пресс-службе. Пищекомплекс располагается в каменном здании на 653 квадратных метрах. В 2007 году к зданию построен пристрой для сырного цеха на 400 квадратных метров. Кооператив включает в себя пищекомплекс, 13 пунктов приема молока, в том числе 8 маслоцехов, 1 сепараторный пункт, 4 приемных пункта. Также у предприятия есть 2 убойных пункта в селе Абага, ледник на 200 тонн, 2 гаража, магазин в селе Амга. "В кооперативе работают 77 человек. В число 63 учредителей предприятия входят 12 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 51 крестьянское фермерское хозяйство", - отметили в пресс-службе. После встречи в пищекомплексе глава республики провел совещание с главами и сельхозтоваропроизводителями заречных улусов. Николаев дал ряд поручений, в числе которых дальнейшая поддержка крупных сельхозкооперативов и предприятий, включая их модернизацию, обеспечение поддержки молодых специалистов, работающих в сфере сельского хозяйства. "Оказываемая сельхозпроизводителям господдержка должна приносить реальные результаты для якутян в виде значительного увеличения производства качественной, местной продукции", - подчеркнул глава Якутии.
https://ria.ru/20240227/yakutiya-1929812213.html
https://ria.ru/20240222/yakutsk-1929079160.html
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айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Якутский пищекомплекс "Амма" произвёл 875 тонн цельномолочной продукции

Якутский пищекомплекс "Амма" произвёл 875 тонн цельномолочной продукции в 2023 г

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваКоровы на молочном комплексе
Коровы на молочном комплексе - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Коровы на молочном комплексе . Архивное фото
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ЯКУТСК, 27 фев - РИА Новости. Якутский пищекомплекс "Амма" в 2023 году произвёл 875 тонн цельномолочной продукции, в планах - нарастить производство и расширить линейку выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава Якутии Айсен Николаев в рамках рабочей поездки в Амгинский улус побывал в пищекомплексе сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива "Амма" в селе Чапчылган. Основной деятельностью СППК являются заготовка, переработка сельскохозяйственной продукции, реализация и сбыт готовой продукции.
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"По информации председателя правления кооператива Айсена Черноградского, в прошлом году пищекомплекс произвел более 875 тонн цельномолочной продукции, 156 тонн сливочного масла, 17,7 тонны мясных полуфабрикатов, 7 тонн сыра... Продукция предприятия пользуется большим спросом у жителей, и пищекомплекс готовится к расширению производства. Для этого требуется реконструкция здания и модернизация оборудования", - рассказали в пресс-службе.
Пищекомплекс располагается в каменном здании на 653 квадратных метрах. В 2007 году к зданию построен пристрой для сырного цеха на 400 квадратных метров. Кооператив включает в себя пищекомплекс, 13 пунктов приема молока, в том числе 8 маслоцехов, 1 сепараторный пункт, 4 приемных пункта. Также у предприятия есть 2 убойных пункта в селе Абага, ледник на 200 тонн, 2 гаража, магазин в селе Амга.
"В кооперативе работают 77 человек. В число 63 учредителей предприятия входят 12 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 51 крестьянское фермерское хозяйство", - отметили в пресс-службе.
После встречи в пищекомплексе глава республики провел совещание с главами и сельхозтоваропроизводителями заречных улусов. Николаев дал ряд поручений, в числе которых дальнейшая поддержка крупных сельхозкооперативов и предприятий, включая их модернизацию, обеспечение поддержки молодых специалистов, работающих в сфере сельского хозяйства. "Оказываемая сельхозпроизводителям господдержка должна приносить реальные результаты для якутян в виде значительного увеличения производства качественной, местной продукции", - подчеркнул глава Якутии.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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