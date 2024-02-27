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Песков переадресовал военным вопрос о докладе США о российской армии - РИА Новости, 27.02.2024
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13:07 27.02.2024 (обновлено: 13:37 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/peskov-1929753538.html
Песков переадресовал военным вопрос о докладе США о российской армии
Песков переадресовал военным вопрос о докладе США о российской армии - РИА Новости, 27.02.2024
Песков переадресовал военным вопрос о докладе США о российской армии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать доклад США об армии России, заявив, что это тема военных специалистов. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:07
2024-02-27T13:37
россия
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать доклад США об армии России, заявив, что это тема военных специалистов."Это вопрос для наших военных специалистов, для коллег из Вооруженных сил. Это не тема администрации президента", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать распространяемый в США доклад об армии РФ, ее структуре, вооружении и тактике.Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о российских вооруженных силах, их структуре, вооружениях и тактике действий, но оставили за скобками конфликт на Украине. Труд "Российская тактика", размещенный в том числе в социальных сетях, заявлен как учебное пособие для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров".Публикация включает разнообразные сведения – от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений. Авторы говорят, что не касаются действий российских войск на Украине, считая преждевременным судить, "насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику".
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россия, дмитрий песков, сша
Россия, Дмитрий Песков, США
Песков переадресовал военным вопрос о докладе США о российской армии

Песков не стал комментировать доклад США об армии России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать доклад США об армии России, заявив, что это тема военных специалистов.
«
"Это вопрос для наших военных специалистов, для коллег из Вооруженных сил. Это не тема администрации президента", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать распространяемый в США доклад об армии РФ, ее структуре, вооружении и тактике.
Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о российских вооруженных силах, их структуре, вооружениях и тактике действий, но оставили за скобками конфликт на Украине. Труд "Российская тактика", размещенный в том числе в социальных сетях, заявлен как учебное пособие для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров".
Публикация включает разнообразные сведения – от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений. Авторы говорят, что не касаются действий российских войск на Украине, считая преждевременным судить, "насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику".
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