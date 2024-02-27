https://ria.ru/20240227/peskov-1929753538.html

Песков переадресовал военным вопрос о докладе США о российской армии

Песков переадресовал военным вопрос о докладе США о российской армии - РИА Новости, 27.02.2024

Песков переадресовал военным вопрос о докладе США о российской армии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать доклад США об армии России, заявив, что это тема военных специалистов. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:07

2024-02-27T13:07

2024-02-27T13:37

россия

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать доклад США об армии России, заявив, что это тема военных специалистов."Это вопрос для наших военных специалистов, для коллег из Вооруженных сил. Это не тема администрации президента", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать распространяемый в США доклад об армии РФ, ее структуре, вооружении и тактике.Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о российских вооруженных силах, их структуре, вооружениях и тактике действий, но оставили за скобками конфликт на Украине. Труд "Российская тактика", размещенный в том числе в социальных сетях, заявлен как учебное пособие для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров".Публикация включает разнообразные сведения – от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений. Авторы говорят, что не касаются действий российских войск на Украине, считая преждевременным судить, "насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику".

https://ria.ru/20240227/vooruzheniya-1929761681.html

россия

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россия, дмитрий песков, сша