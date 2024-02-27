https://ria.ru/20240227/oproverzhenie-1929853883.html
МВД Крыма опровергло сообщения об объявленном плане "Перехват" в Джанкое
МВД Крыма опровергло сообщения об объявленном плане "Перехват" в Джанкое - РИА Новости, 27.02.2024
МВД Крыма опровергло сообщения об объявленном плане "Перехват" в Джанкое
Сообщения в интернете о якобы введенном в Джанкое плане "Перехват" из-за обнаружения группы подозрительных людей не соответствуют действительности, сообщила... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T19:06
2024-02-27T19:06
2024-02-27T19:06
джанкой
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев- РИА Новости. Сообщения в интернете о якобы введенном в Джанкое плане "Перехват" из-за обнаружения группы подозрительных людей не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба МВД Республики Крым. "В сети интернет появилась информация о проведении сотрудниками джанкойской полиции операции плана "Перехват" по якобы полученной информации об обнаружении подозрительной группы людей. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении МВД.
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джанкой, республика крым, общество
Джанкой, Республика Крым, Общество
МВД Крыма опровергло сообщения об объявленном плане "Перехват" в Джанкое
МВД Крыма опровергло сообщения в Сети об объявленном плане "Перехват" в Джанкое