https://ria.ru/20240227/oproverzhenie-1929853883.html

МВД Крыма опровергло сообщения об объявленном плане "Перехват" в Джанкое

МВД Крыма опровергло сообщения об объявленном плане "Перехват" в Джанкое - РИА Новости, 27.02.2024

МВД Крыма опровергло сообщения об объявленном плане "Перехват" в Джанкое

Сообщения в интернете о якобы введенном в Джанкое плане "Перехват" из-за обнаружения группы подозрительных людей не соответствуют действительности, сообщила... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T19:06

2024-02-27T19:06

2024-02-27T19:06

джанкой

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев- РИА Новости. Сообщения в интернете о якобы введенном в Джанкое плане "Перехват" из-за обнаружения группы подозрительных людей не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба МВД Республики Крым. "В сети интернет появилась информация о проведении сотрудниками джанкойской полиции операции плана "Перехват" по якобы полученной информации об обнаружении подозрительной группы людей. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении МВД.

https://ria.ru/20240225/zaderzhanie-1929440579.html

джанкой

республика крым

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джанкой, республика крым, общество