https://ria.ru/20240227/omsk-1929700360.html
Хоценко рассказал о финансировании инициатив жителей Омской области
Хоценко рассказал о финансировании инициатив жителей Омской области - РИА Новости, 27.02.2024
Хоценко рассказал о финансировании инициатив жителей Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о распределении 465,5 миллиона рублей в местные бюджеты на реализацию 179 инициатив омичей, сообщили в... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T09:56
2024-02-27T09:56
2024-02-27T09:56
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о распределении 465,5 миллиона рублей в местные бюджеты на реализацию 179 инициатив омичей, сообщили в пресс-службе областного правительства. В регионе началась реализация инициативных проектов 2024 года. Решение о распределении средств местным бюджетам было принято на заседании областного правительства. "Инициативы, выдвинутые жителями районов в рамках регионального проекта "Решают люди" и успешно прошедшие конкурс на 2024 год, получили финансирование из областного бюджета. На заседании регионального кабинета министров 26 февраля распределен основной объем средств, предусмотренных на эти цели, - 465,5 миллиона рублей. Средства направлены в бюджеты муниципальных районов, городских и сельских поселений на реализацию 179 инициативных проектов", - сообщили в пресс-службе. Хоценко отметил, что это проекты в сфере благоустройства, устройства детских и спортивных площадок, обустройства прилегающих к социальным учреждениям территорий, мест захоронения. Также, победителями стали проекты по ремонту дорог и тротуаров. Для них в марте из регионального дорожного фонда выделят 35,5 миллиона рублей. "В общей сложности в 2024 году планируется реализовать 193 проекта, в каждом районе Омской области будет профинансировано не менее трех инициатив жителей. Объем работы предстоит огромный, главам муниципальных районов необходимо взять реализацию инициативных проектов на своих территориях под личный контроль", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20231214/trassa-1915870460.html
https://ria.ru/20230905/razvitie-1894374890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Хоценко рассказал о финансировании инициатив жителей Омской области
В Омской области распределили 465,5 млн руб на реализацию 179 инициатив омичей
ОМСК, 27 фев - РИА Новости.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о распределении 465,5 миллиона рублей в местные бюджеты на реализацию 179 инициатив омичей, сообщили в пресс-службе
областного правительства.
В регионе началась реализация инициативных проектов 2024 года. Решение о распределении средств местным бюджетам было принято на заседании областного правительства.
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"Инициативы, выдвинутые жителями районов в рамках регионального проекта "Решают люди" и успешно прошедшие конкурс на 2024 год, получили финансирование из областного бюджета. На заседании регионального кабинета министров 26 февраля распределен основной объем средств, предусмотренных на эти цели, - 465,5 миллиона рублей. Средства направлены в бюджеты муниципальных районов, городских и сельских поселений на реализацию 179 инициативных проектов", - сообщили в пресс-службе.
Хоценко отметил, что это проекты в сфере благоустройства, устройства детских и спортивных площадок, обустройства прилегающих к социальным учреждениям территорий, мест захоронения. Также, победителями стали проекты по ремонту дорог и тротуаров. Для них в марте из регионального дорожного фонда выделят 35,5 миллиона рублей.
"В общей сложности в 2024 году планируется реализовать 193 проекта, в каждом районе Омской области будет профинансировано не менее трех инициатив жителей. Объем работы предстоит огромный, главам муниципальных районов необходимо взять реализацию инициативных проектов на своих территориях под личный контроль", - подчеркнул глава региона.
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