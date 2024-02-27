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В Омске школьник погиб, упав в межлестничный проем с шестого этажа - РИА Новости, 27.02.2024
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08:43 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/omsk-1929690390.html
В Омске школьник погиб, упав в межлестничный проем с шестого этажа
В Омске школьник погиб, упав в межлестничный проем с шестого этажа - РИА Новости, 27.02.2024
В Омске школьник погиб, упав в межлестничный проем с шестого этажа
Девятилетний мальчик из Омска разбился насмерть, упав с перил шестого этажа в подъезде жилого дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T08:43
2024-02-27T08:43
происшествия
омск
омская область
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ОМСК, 27 фев - РИА Новости. Девятилетний мальчик из Омска разбился насмерть, упав с перил шестого этажа в подъезде жилого дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области. Инцидент произошел 22 февраля около 16.30 по местному времени. Ученик третьего класса вместе с 11-летним братом решили скатиться по перилам лестницы, расположенной в подъезде дома на улице Молодогвардейская в Омске. "В результате 9-летний мальчик сорвался с перил и упал вниз с высоты, получив смертельные ранения. Мальчик скончался на месте", - сообщили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Омская прокуратура организовала проверку и взяла расследование уголовного дела на контроль.
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происшествия, омск, омская область
Происшествия, Омск, Омская область
В Омске школьник погиб, упав в межлестничный проем с шестого этажа

В Омске девятилетний мальчик разбился насмерть, упав с перил шестого этажа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ОМСК, 27 фев - РИА Новости. Девятилетний мальчик из Омска разбился насмерть, упав с перил шестого этажа в подъезде жилого дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области.
Инцидент произошел 22 февраля около 16.30 по местному времени. Ученик третьего класса вместе с 11-летним братом решили скатиться по перилам лестницы, расположенной в подъезде дома на улице Молодогвардейская в Омске.
"В результате 9-летний мальчик сорвался с перил и упал вниз с высоты, получив смертельные ранения. Мальчик скончался на месте", - сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Омская прокуратура организовала проверку и взяла расследование уголовного дела на контроль.
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