https://ria.ru/20240227/omsk-1929690390.html

В Омске школьник погиб, упав в межлестничный проем с шестого этажа

В Омске школьник погиб, упав в межлестничный проем с шестого этажа - РИА Новости, 27.02.2024

В Омске школьник погиб, упав в межлестничный проем с шестого этажа

Девятилетний мальчик из Омска разбился насмерть, упав с перил шестого этажа в подъезде жилого дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T08:43

2024-02-27T08:43

2024-02-27T08:43

происшествия

омск

омская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9002d0b5786b09fbcbfc6b9cba84ad99.jpg

ОМСК, 27 фев - РИА Новости. Девятилетний мальчик из Омска разбился насмерть, упав с перил шестого этажа в подъезде жилого дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области. Инцидент произошел 22 февраля около 16.30 по местному времени. Ученик третьего класса вместе с 11-летним братом решили скатиться по перилам лестницы, расположенной в подъезде дома на улице Молодогвардейская в Омске. "В результате 9-летний мальчик сорвался с перил и упал вниз с высоты, получив смертельные ранения. Мальчик скончался на месте", - сообщили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Омская прокуратура организовала проверку и взяла расследование уголовного дела на контроль.

https://ria.ru/20230626/tragediya-1880386634.html

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, омская область