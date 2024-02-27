https://ria.ru/20240227/odessa-1929739212.html

В Одессе военкомы начали применять газовые баллончики

В Одессе военкомы начали применять газовые баллончики - РИА Новости, 27.02.2024

В Одессе военкомы начали применять газовые баллончики

Сотрудники военкоматов в Одессе начали применять газовые баллончики при задержании на улицах мужчин призывного возраста, сообщает во вторник украинское издание... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:16

2024-02-27T12:16

2024-02-27T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Сотрудники военкоматов в Одессе начали применять газовые баллончики при задержании на улицах мужчин призывного возраста, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Издание опубликовало видео уличного конфликта между сотрудниками военкомата и мужчиной призывного возраста, который находился с женщиной. Она при разговоре попыталась сумкой ударить военкома, однако тот увернулся. После чего мужчина попытался "скрыться от сотрудника военкомата, взял в руку камень, после чего получил от него струю из газового баллончика в лицо. Затем военный скрутил его и нанес несколько ударов", - говорится в сообщении. Чем закончилась перепалка, не уточняется, однако утверждается, что происшествие произошло в Одессе. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240213/mobilizatsiya-1927124000.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, украина