https://ria.ru/20240227/obstrely-1929669701.html

ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.02.2024

ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 15 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T00:18

2024-02-27T00:18

2024-02-27T00:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 15 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Один обстрел - на донецком направлении. Три обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего было выпущено 15 различных боеприпасов. Также поступили сведения о ранении одного мирного жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано 26 обстрелов.

https://ria.ru/20240226/pvo-1929667777.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия