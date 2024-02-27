https://ria.ru/20240227/obstrel-1929872076.html
Число пострадавших при обстреле брянской Суземки увеличилось до пяти
Число пострадавших при обстреле брянской Суземки увеличилось до пяти - РИА Новости, 27.02.2024
Число пострадавших при обстреле брянской Суземки увеличилось до пяти
Число пострадавших при украинском ударе по поселку Суземка в Брянской области увеличилось до пяти, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T21:41
2024-02-27T21:41
2024-02-27T22:24
специальная военная операция на украине
происшествия
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Число пострадавших при украинском ударе по поселку Суземка в Брянской области увеличилось до пяти, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что три мирных жителя получили ранения в поселке Суземка в результате украинского обстрела центра населенного пункта."По уточненным данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку еще двое жителей получили легкие ранения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
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происшествия, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
Число пострадавших при обстреле брянской Суземки увеличилось до пяти
Губернатор Богомаз: число пострадавших при ударе ВСУ по Суземке выросло до 5