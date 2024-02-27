https://ria.ru/20240227/obstrel-1929872076.html

Число пострадавших при обстреле брянской Суземки увеличилось до пяти

Число пострадавших при обстреле брянской Суземки увеличилось до пяти - РИА Новости, 27.02.2024

Число пострадавших при обстреле брянской Суземки увеличилось до пяти

Число пострадавших при украинском ударе по поселку Суземка в Брянской области увеличилось до пяти, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T21:41

2024-02-27T21:41

2024-02-27T22:24

специальная военная операция на украине

происшествия

александр богомаз

вооруженные силы украины

брянская область

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Число пострадавших при украинском ударе по поселку Суземка в Брянской области увеличилось до пяти, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что три мирных жителя получили ранения в поселке Суземка в результате украинского обстрела центра населенного пункта."По уточненным данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку еще двое жителей получили легкие ранения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

брянская область

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происшествия, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область