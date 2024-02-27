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Число пострадавших при обстреле брянской Суземки увеличилось до пяти - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 27.02.2024 (обновлено: 22:24 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/obstrel-1929872076.html
Число пострадавших при обстреле брянской Суземки увеличилось до пяти
Число пострадавших при обстреле брянской Суземки увеличилось до пяти - РИА Новости, 27.02.2024
Число пострадавших при обстреле брянской Суземки увеличилось до пяти
Число пострадавших при украинском ударе по поселку Суземка в Брянской области увеличилось до пяти, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T21:41
2024-02-27T22:24
специальная военная операция на украине
происшествия
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Число пострадавших при украинском ударе по поселку Суземка в Брянской области увеличилось до пяти, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что три мирных жителя получили ранения в поселке Суземка в результате украинского обстрела центра населенного пункта."По уточненным данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку еще двое жителей получили легкие ранения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
брянская область
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происшествия, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
Число пострадавших при обстреле брянской Суземки увеличилось до пяти

Губернатор Богомаз: число пострадавших при ударе ВСУ по Суземке выросло до 5

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Число пострадавших при украинском ударе по поселку Суземка в Брянской области увеличилось до пяти, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщал, что три мирных жителя получили ранения в поселке Суземка в результате украинского обстрела центра населенного пункта.
"По уточненным данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку еще двое жителей получили легкие ранения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныБрянская область
 
 
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