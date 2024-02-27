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Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки

Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки - РИА Новости, 27.02.2024

Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела поселка Солидарность в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T17:10

2024-02-27T17:10

2024-02-27T17:10

специальная военная операция на украине

горловка

калининский район

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела поселка Солидарность в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница поселка Солидарность (Калининский район Горловки)", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 15.25 выпустили по этому району три снаряда калибром 152 миллиметра. Калининский - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия