Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Мэр Приходько сообщил о ранении женщины при обстреле Горловки
Последствия обстрела объектов со стороны ВФУ гражданской инфраструктуры в поселке Солидарность Калининского района Горловки
Последствия обстрела объектов со стороны ВФУ гражданской инфраструктуры в поселке Солидарность Калининского района Горловки
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела поселка Солидарность в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница поселка Солидарность (Калининский район Горловки)", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела объектов со стороны ВФУ гражданской инфраструктуры в поселке Солидарность Калининского района Горловки
Последствия обстрела объектов со стороны ВФУ гражданской инфраструктуры в поселке Солидарность Калининского района Горловки
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 15.25 выпустили по этому району три снаряда калибром 152 миллиметра.
Калининский - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.