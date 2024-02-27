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Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/obstrel-1929828766.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки - РИА Новости, 27.02.2024
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела поселка Солидарность в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:10
2024-02-27T17:10
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела поселка Солидарность в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница поселка Солидарность (Калининский район Горловки)", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 15.25 выпустили по этому району три снаряда калибром 152 миллиметра. Калининский - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
калининский район
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горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки

Мэр Приходько сообщил о ранении женщины при обстреле Горловки

Последствия обстрела объектов со стороны ВФУ гражданской инфраструктуры в поселке Солидарность Калининского района Горловки
Последствия обстрела объектов со стороны ВФУ гражданской инфраструктуры в поселке Солидарность Калининского района Горловки
Последствия обстрела объектов со стороны ВФУ гражданской инфраструктуры в поселке Солидарность Калининского района Горловки
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела поселка Солидарность в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница поселка Солидарность (Калининский район Горловки)", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела объектов со стороны ВФУ гражданской инфраструктуры в поселке Солидарность Калининского района Горловки
Последствия обстрела объектов со стороны ВФУ гражданской инфраструктуры в поселке Солидарность Калининского района Горловки
Последствия обстрела объектов со стороны ВФУ гражданской инфраструктуры в поселке Солидарность Калининского района Горловки
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 15.25 выпустили по этому району три снаряда калибром 152 миллиметра.
Калининский - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаКалининский районДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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