https://ria.ru/20240227/obstrel-1929794154.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку - РИА Новости, 27.02.2024

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку

Украинские войска одновременно обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:03

2024-02-27T15:03

2024-02-27T15:03

специальная военная операция на украине

макеевка

горловка

украина

нато

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14:45 – населенный пункт Новосёловка Первая – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 14:45 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

горловка

украина

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макеевка, горловка, украина, нато, стирол, происшествия