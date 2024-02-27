https://ria.ru/20240227/obstrel-1929757890.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.02.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:24
2024-02-27T13:24
2024-02-27T13:24
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ в 11.40 выпустили еще три снаряда того же калибра по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240227/makron-1929750590.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку из натовской артиллерии
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости.
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК
).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, ВСУ в 11.40 выпустили еще три снаряда того же калибра по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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