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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 27.02.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале о повреждении объектов инфраструктуры в... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T08:56
2024-02-27T08:56
2024-02-27T08:56
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона. "Поступили сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал он. Федоров при этом не уточнил, о каких именно и каком количестве объектов идет речь. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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запорожская область, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская областная государственная администрация
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
Глава Запорожской ОГА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры