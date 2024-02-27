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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:56 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/obekt-1929691131.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 27.02.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале о повреждении объектов инфраструктуры в... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T08:56
2024-02-27T08:56
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона. "Поступили сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал он. Федоров при этом не уточнил, о каких именно и каком количестве объектов идет речь. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская областная государственная администрация
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура

Глава Запорожской ОГА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.
"Поступили сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал он.
Федоров при этом не уточнил, о каких именно и каком количестве объектов идет речь.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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