https://ria.ru/20240227/novosti-1929858948.html

Больше половины россиян узнают новости через телевидение, показал опрос

Больше половины россиян узнают новости через телевидение, показал опрос - РИА Новости, 27.02.2024

Больше половины россиян узнают новости через телевидение, показал опрос

Чуть больше половины россиян (56%) узнают новости через телевидение, 42% — через новостные сайты в интернете, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T19:46

2024-02-27T19:46

2024-02-27T19:46

общество

украина

россия

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Чуть больше половины россиян (56%) узнают новости через телевидение, 42% — через новостные сайты в интернете, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Согласно данным, 56% россиян узнают новости через телевидение (56%), далее по популярности следуют новостные сайты в интернете (42%), чуть больше четверти (27%) получают информацию из форумов, блогов, социальных сетей и мессенджеров, 13% - из разговоров с родственниками, друзьями, знакомыми, 9% - с радио, 7% - из печатной прессы, 2% выбрали вариант другое, 1% - затруднились с ответом. На вопрос, каким источникам информации они доверяют больше, чем остальным, 42% назвали телевидение, 23% - новостные сайты, 15% - форумы, блоги, соцсети, мессенджеры, 10% доверяют разговорам с родственниками, друзьями, знакомыми, чем остальным источникам информации, 8% доверяют радио, 7% - печатной прессе, 1% назвали другое. Каждый пятый (21%) опрошенный сообщил, что нет источником информации, которым он доверяет больше. Половина респондентов (51%) смотрят телевизионные программы практически каждый день, 6% - три-пять дней в неделю, 11% - один-два дня в неделю, 8% - реже раза в неделю, 20% - не смотрят телевизионные программы, 3% - сообщили, что у них нет телевизора и устройств для просмотра телепрограмм. У любителей телевизора спросили, что им нравится в сегодняшнем отечественном телевидении. Фильмы и сериалы назвали 15% россиян, новостные передачи, оперативное освещение событий - 13%, конкретные каналы, передачи - 9%, большой выбор каналов и передач - 4%, столько же граждан сообщили, что им нравится все. Кроме того, 4% сообщили, что на телевидении им нравятся советские фильмы, 3% - познавательные передачи, 2% - освещение политических событий, 2% - передачи о культуре, концерты, спектакли, 2% - правдивость и достоверность информации, 1% - спортивные канале, 1% - техническое качество, организация вещания, 1% - патриотические передачи. В отечественном телевидении не нравится все 8% опрошенным, затруднились с ответом 18%. Также на вопрос, что им не нравится в сегодняшнем отечественном телевидении, 15% сообщили, что много рекламы, 9% - много ток-шоу и развлекательных программ, 5% - много политики, низкое качество политических программ, 5% - мало правды и объективности, 5% - много лишнего, пустого, неинтересного, 4% - много разврата и пошлости, 3% сообщили, что на телевидении много сериалов, мало хороших фильмов, 2% - что там много криминала, убийств, насилия, жестокости. Помимо этого, респонденты рассказали, что им не нравятся получаемая информация о частной жизни звезд, конкретные каналы, зарубежные передачи, фильмы, сериалы, то, что слишком много информации про ситуацию на Украине, много негативной информации, низкий профессиональный уровень работников телевидения, актеров, мало воспитательных, познавательных программ, грубость, нецензурные выражения, ангажированность и пропаганда, музыка, мало детских передач, мультфильмов и их низкое качество - по 1%. О последних событиях в стране и за рубежом 45% респондентов узнают из телеканала "Россия 1", 38% - из Первого канала, 24% - из НТВ, 16% - из "России 24", 14% - РЕН ТВ, 10% - "Звезды", 6% - ТВ Центра, 5% - Пятого канала, 5% - "России К", 4% - "Домашнего". Почти 40% россиян считают, что за последние два-три года качество информационных, новостных передач отечественного телевидения изменилось к лучшему, 14% - считают, что стало хуже, 2% телезрителей не смотрят информационные, новостные передачи. Чуть больше трети (35%) тех, кто смотрит информационные передачи, считает, что в информационных и новостных передачах федерального телевидения слишком мало говорится о проблемах, с которыми сталкиваются россияне в повседневной жизни, при этом почти столько же (34%) считают, что этим проблемы освещаются столько, сколько нужно. Почти четверть (23%) сообщила, что на указанных каналах слишком много освещается специальная военная операция, однако треть (34%) отметила, что ситуация освещается столько, сколько нужно. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проводился 2-4 февраля 2024 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240214/dengi-1927333784.html

https://ria.ru/20240223/putin-1929126927.html

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общество, украина, россия, фонд "общественное мнение"