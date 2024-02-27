https://ria.ru/20240227/nigeriya-1929706562.html

В Нигерии опровергли сообщение о подготовке госпереворота

В Нигерии опровергли сообщение о подготовке госпереворота - РИА Новости, 27.02.2024

В Нигерии опровергли сообщение о подготовке госпереворота

Вооруженные силы Нигерии опровергли сообщение о подготовке в стране государственного переворота. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:20

2024-02-27T10:20

2024-02-27T10:20

в мире

нигерия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Нигерии опровергли сообщение о подготовке в стране государственного переворота. "Внимание генштаба привлекла злонамеренная и необоснованная статья, опубликованная онлайн (порталом – ред.) SaharaReporters 25 февраля 2024 года, в которой утверждается, что бригада охраны президента была приведена в повышенную готовность…, что вызвало подозрение о государственном перевороте в Нигерии. В публикации, среди прочего, также утверждается, что из-за подозрения было созвано срочное совещание с участием президента Бола Тинубу, главы администрации президента и командира бригады охраны президента. Генеральный штаб категорически опровергает это заявление как полностью ложное", - говорится в заявлении, опубликованном на странице генштаба армии Нигерии в социальной сети. В своем заявлении генштаб нигерийской армии также призвал соответствующие агентства предпринять действия в адрес SaharaReporters за "непатриотичную" публикацию.

https://ria.ru/20240123/nigeriya-1922890910.html

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в мире, нигерия