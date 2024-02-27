https://ria.ru/20240227/neytralnost-1929809139.html

РЭА рассказало о плане по достижению углеродной нейтральности к 2050 году

РЭА рассказало о плане по достижению углеродной нейтральности к 2050 году - РИА Новости, 27.02.2024

РЭА рассказало о плане по достижению углеродной нейтральности к 2050 году

Необходимые инвестиции для достижения углеродной нейтральности к 2050 году должны составлять 7-8% от мирового ВВП, считает гендиректор "Российского... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:59

2024-02-27T15:59

2024-02-27T16:00

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Необходимые инвестиции для достижения углеродной нейтральности к 2050 году должны составлять 7-8% от мирового ВВП, считает гендиректор "Российского энергетического агентства" (РЭА) Минэнерго РФ Алексей Кулапин. "Если рассматривать идеалистический сценарий (развития мировой энергетики - ред.) "чистый ноль", то это потребует очень большого объема инвестиций. По оценкам экспертов, инвестиции должны составлять уже, по сути, в текущем периоде на ближайшее десятилетие 7-8% от мирового валового внутреннего продукта. Готова ли на сегодняшний день мировая экономика к такому объему инвестиций? Это большой вопрос", - сказал он в ходе презентации сценариев развития мировой энергетики до 2050 года на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Финансирование достижения углеродной нейтральности должно составить более 8 триллионов долларов к 2050 году, следует из презентации агентства. Кроме того, согласно аналитическому обзору РЭА, требующиеся инвестиции для достижения нулевых выбросов к 2050 году не только превосходят возможности мировой экономики, но и могут создать серьезные препятствия в достижении других важных целей социально-экономического развития.

https://ria.ru/20240219/nauka-1927770011.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), выставка-форум "россия"