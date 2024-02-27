https://ria.ru/20240227/neftekhimiya-1929842881.html

Минэкономразвития планирует снять ограничения для нефтехимии в ОЭЗ

Минэкономразвития планирует снять ограничения для нефтехимии в ОЭЗ - РИА Новости, 27.02.2024

Минэкономразвития планирует снять ограничения для нефтехимии в ОЭЗ

Минэкономразвития РФ планирует снять ограничения на работу с нефтехимическими производствами в особых экономических зонах (ОЭЗ), сообщил директор департамента... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:21

2024-02-27T18:21

2024-02-27T18:22

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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экономика

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минэкономразвития РФ планирует снять ограничения на работу с нефтехимическими производствами в особых экономических зонах (ОЭЗ), сообщил директор департамента регионального развития Минэкономразвития России Виталий Алтабаев на международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня предпринимательства. "Планируется снять запрет на залог прав аренды - это привлечет дополнительный капитал. Также в перспективе предполагается снять ограничения на работу с нефтехимическими производствами в ОЭЗ и внести другие изменения", - отметил Алтабаев, которого цитирует пресс-служба Минэкономразвития. ОЭЗ – это территория, на которой действуют особые правила для бизнеса, в том числе налоговые и таможенные льготы. Чтобы стать резидентом ОЭЗ, бизнес должен соответствовать определенным условиям. Они могут отличаться в разных ОЭЗ, при этом, как правило, существуют ограничения для отдельных видов деятельности, например, для добычи полезных ископаемых, нефтехимии, производства алкогольной продукции. По словам Алтабаева, сейчас работают 50 особых экономических зон в 43 регионах России. Кроме того, правительством одобрено создание нескольких новых ОЭЗ. Он сообщил также, что власти рассчитывают перевести максимум резидентов ОЭЗ на налоговый мониторинг – систему расширенного автоматического информационного взаимодействия налогоплательщика с налоговым органом. В рамках этой системы бизнес избавляется от выездных налоговых проверок, получает заявительный порядок возмещения НДС, а также возможность получения мотивированного мнения по действующим и будущим сделкам. "В том числе бизнес будет возвращать НДС в два раза быстрее", – отметил Алтабаев. В свою очередь начальник управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова сообщила, что в 2024 году участниками налогового мониторинга стали 568 компаний, из них три резидента особых экономических зон. Для последних с начала 2024 года был упрощен порядок входа в эту систему.

https://ria.ru/20240226/litiy-1928984022.html

https://ria.ru/20240127/neft-1923853045.html

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выставка-форум "россия", россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика