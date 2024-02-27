https://ria.ru/20240227/neftekhimiya-1929842881.html
Минэкономразвития планирует снять ограничения для нефтехимии в ОЭЗ
Минэкономразвития планирует снять ограничения для нефтехимии в ОЭЗ - РИА Новости, 27.02.2024
Минэкономразвития планирует снять ограничения для нефтехимии в ОЭЗ
Минэкономразвития РФ планирует снять ограничения на работу с нефтехимическими производствами в особых экономических зонах (ОЭЗ), сообщил директор департамента... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:21
2024-02-27T18:21
2024-02-27T18:22
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минэкономразвития РФ планирует снять ограничения на работу с нефтехимическими производствами в особых экономических зонах (ОЭЗ), сообщил директор департамента регионального развития Минэкономразвития России Виталий Алтабаев на международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня предпринимательства. "Планируется снять запрет на залог прав аренды - это привлечет дополнительный капитал. Также в перспективе предполагается снять ограничения на работу с нефтехимическими производствами в ОЭЗ и внести другие изменения", - отметил Алтабаев, которого цитирует пресс-служба Минэкономразвития. ОЭЗ – это территория, на которой действуют особые правила для бизнеса, в том числе налоговые и таможенные льготы. Чтобы стать резидентом ОЭЗ, бизнес должен соответствовать определенным условиям. Они могут отличаться в разных ОЭЗ, при этом, как правило, существуют ограничения для отдельных видов деятельности, например, для добычи полезных ископаемых, нефтехимии, производства алкогольной продукции. По словам Алтабаева, сейчас работают 50 особых экономических зон в 43 регионах России. Кроме того, правительством одобрено создание нескольких новых ОЭЗ. Он сообщил также, что власти рассчитывают перевести максимум резидентов ОЭЗ на налоговый мониторинг – систему расширенного автоматического информационного взаимодействия налогоплательщика с налоговым органом. В рамках этой системы бизнес избавляется от выездных налоговых проверок, получает заявительный порядок возмещения НДС, а также возможность получения мотивированного мнения по действующим и будущим сделкам. "В том числе бизнес будет возвращать НДС в два раза быстрее", – отметил Алтабаев. В свою очередь начальник управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова сообщила, что в 2024 году участниками налогового мониторинга стали 568 компаний, из них три резидента особых экономических зон. Для последних с начала 2024 года был упрощен порядок входа в эту систему.
https://ria.ru/20240226/litiy-1928984022.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставка-форум "россия", россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика
Минэкономразвития планирует снять ограничения для нефтехимии в ОЭЗ
Алтабаев: Минэкономразвития планирует снять ограничения для нефтехимии в ОЭЗ
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Минэкономразвития РФ планирует снять ограничения на работу с нефтехимическими производствами в особых экономических зонах (ОЭЗ), сообщил директор департамента регионального развития Минэкономразвития
России Виталий Алтабаев на международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня предпринимательства.
"Планируется снять запрет на залог прав аренды - это привлечет дополнительный капитал. Также в перспективе предполагается снять ограничения на работу с нефтехимическими производствами в ОЭЗ и внести другие изменения", - отметил Алтабаев, которого цитирует пресс-служба Минэкономразвития.
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ОЭЗ – это территория, на которой действуют особые правила для бизнеса, в том числе налоговые и таможенные льготы. Чтобы стать резидентом ОЭЗ, бизнес должен соответствовать определенным условиям. Они могут отличаться в разных ОЭЗ, при этом, как правило, существуют ограничения для отдельных видов деятельности, например, для добычи полезных ископаемых, нефтехимии, производства алкогольной продукции.
По словам Алтабаева, сейчас работают 50 особых экономических зон в 43 регионах России. Кроме того, правительством одобрено создание нескольких новых ОЭЗ.
Он сообщил также, что власти рассчитывают перевести максимум резидентов ОЭЗ на налоговый мониторинг – систему расширенного автоматического информационного взаимодействия налогоплательщика с налоговым органом. В рамках этой системы бизнес избавляется от выездных налоговых проверок, получает заявительный порядок возмещения НДС, а также возможность получения мотивированного мнения по действующим и будущим сделкам. "В том числе бизнес будет возвращать НДС в два раза быстрее", – отметил Алтабаев.
В свою очередь начальник управления налогового мониторинга ФНС
России Марина Крашенинникова сообщила, что в 2024 году участниками налогового мониторинга стали 568 компаний, из них три резидента особых экономических зон. Для последних с начала 2024 года был упрощен порядок входа в эту систему.
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