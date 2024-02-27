В ОНК заявили, что жена ни разу за три года не навестила Навального
ОНК Москвы: жена Навального ни разу не навестила его ни в СИЗО, ни в колонии
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Блогер Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Жена Алексея Навального Юлия ни разу не навестила его, когда он находился в колонии и в СИЗО, хотя возможность для свиданий у нее была, рассказал РИА Новости председатель ОНК Москвы, член Общественной палаты РФ Георгий Волков.
"За время содержания Навального и в СИЗО, и в колонии его супруга ни разу не посетила его, несмотря на то, что все возможности и для краткосрочных, и для длительных свиданий у нее были, никто этого не лишал их семью", - сказал правозащитник. Сам Волков неоднократно посещал Алексея Навального в СИЗО в Москве, а также в колонии во Владимирской области.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Процесс проходил в выездном формате в здании колонии №2 во владимирском Покрове, на первое заседание Юлия Навальная приезжала.
После рассмотрения судом дела о создании экстремистского сообщества, по которому итоговый срок заключения вырос до 19 лет, Навального перевели из владимирской колонии №6 в колонию особого режима в Харпе (ЯНАО), где 16 февраля он умер.