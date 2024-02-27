https://ria.ru/20240227/navalnyy-1929819981.html

В ОНК заявили, что жена ни разу за три года не навестила Навального

В ОНК заявили, что жена ни разу за три года не навестила Навального - РИА Новости, 27.02.2024

В ОНК заявили, что жена ни разу за три года не навестила Навального

Жена Алексея Навального Юлия ни разу не навестила его, когда он находился в колонии и в СИЗО, хотя возможность для свиданий у нее была, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:40

2024-02-27T16:40

2024-02-27T16:40

происшествия

россия

юлия навальная

алексей навальный*

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Жена Алексея Навального Юлия ни разу не навестила его, когда он находился в колонии и в СИЗО, хотя возможность для свиданий у нее была, рассказал РИА Новости председатель ОНК Москвы, член Общественной палаты РФ Георгий Волков. "За время содержания Навального и в СИЗО, и в колонии его супруга ни разу не посетила его, несмотря на то, что все возможности и для краткосрочных, и для длительных свиданий у нее были, никто этого не лишал их семью", - сказал правозащитник. Сам Волков неоднократно посещал Алексея Навального в СИЗО в Москве, а также в колонии во Владимирской области. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Процесс проходил в выездном формате в здании колонии №2 во владимирском Покрове, на первое заседание Юлия Навальная приезжала. После рассмотрения судом дела о создании экстремистского сообщества, по которому итоговый срок заключения вырос до 19 лет, Навального перевели из владимирской колонии №6 в колонию особого режима в Харпе (ЯНАО), где 16 февраля он умер.

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928979536.html

https://ria.ru/20240220/peskov-1928431896.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, юлия навальная, алексей навальный*