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Кумпилов: Адыгея достигла успехов в создании детсадов благодаря нацпроектам
Кумпилов: Адыгея достигла успехов в создании детсадов благодаря нацпроектам - РИА Новости, 27.02.2024
Кумпилов: Адыгея достигла успехов в создании детсадов благодаря нацпроектам
Масштабное строительство детских садов в Адыгее стало возможным благодаря участию региона в федеральных программах и нацпроектах, сообщил глава республики Мурат РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:05
2024-02-27T18:05
2024-02-27T18:05
республика адыгея
мурат кумпилов
шовгеновский район
республика адыгея
нацпроекты
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Масштабное строительство детских садов в Адыгее стало возможным благодаря участию региона в федеральных программах и нацпроектах, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Во вторник он рассказал, о работе региональных властей по развитию социальной сферы Адыгеи. "Последовательно решаем эти вопросы, используя для этого все имеющиеся механизмы, и получаем результат. Один из них – в Шовгеновском районе. Здесь мы обеспечили всех дошколят местами в детсадах", – сообщил Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба республиканского правительства. По данным главы Адыгеи, в конце минувшего года было завершено строительство двух детсадов на 120 мест каждый. Они уже открыли свои двери для детей. В частности, в ауле Пшичо в новое здание переехал детский сад № 4 "Дэхэбын", который до этого находился в старом помещении. Начали работу детсады в поселке Зарево и в хуторе Тихонов, где ранее не было дошкольных образовательных учреждений. "Такого масштабного строительства детских садов в Шовгеновском районе не было очень давно. Оно стало возможным благодаря участию республики в федеральных программах и нацпроектах", – заявил Кумпилов, которого цитирует пресс-служба.
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шовгеновский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, шовгеновский район, республика адыгея, нацпроекты
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Шовгеновский район, Республика Адыгея, Нацпроекты
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Масштабное строительство детских садов в Адыгее стало возможным благодаря участию региона в федеральных программах и нацпроектах, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Во вторник он рассказал, о работе региональных властей по развитию социальной сферы Адыгеи
.
«
"Последовательно решаем эти вопросы, используя для этого все имеющиеся механизмы, и получаем результат. Один из них – в Шовгеновском районе. Здесь мы обеспечили всех дошколят местами в детсадах", – сообщил Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба республиканского правительства.
По данным главы Адыгеи, в конце минувшего года было завершено строительство двух детсадов на 120 мест каждый. Они уже открыли свои двери для детей. В частности, в ауле Пшичо в новое здание переехал детский сад № 4 "Дэхэбын", который до этого находился в старом помещении. Начали работу детсады в поселке Зарево и в хуторе Тихонов, где ранее не было дошкольных образовательных учреждений.
"Такого масштабного строительства детских садов в Шовгеновском районе не было очень давно. Оно стало возможным благодаря участию республики в федеральных программах и нацпроектах", – заявил Кумпилов, которого цитирует пресс-служба.
Кумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе