https://ria.ru/20240227/nato-1929851399.html

Посольство в Литве: НАТО лжет о планах России захватить Сувалкский коридор

Посольство в Литве: НАТО лжет о планах России захватить Сувалкский коридор - РИА Новости, 27.02.2024

Посольство в Литве: НАТО лжет о планах России захватить Сувалкский коридор

Ложный тезис о якобы имеющих место планах России захватить Сувалкский коридор используется НАТО для перманентного насыщения Балтийского региона американскими... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:57

2024-02-27T18:57

2024-02-27T19:00

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Ложный тезис о якобы имеющих место планах России захватить Сувалкский коридор используется НАТО для перманентного насыщения Балтийского региона американскими войсками и вооружением, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Литве Александр Елкин. Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва и Польша должны принять совместный план обороны Сувалкского коридора. "Так называемый Сувалкский коридор – это пространство между Калининградской областью и Белоруссией шириной около 100 км, связывающее Литву через Польшу с "континентальной" Европой. В последнее время литовские военные и политики в своих публичных заявлениях действительно регулярно делают упор на необходимости учета важности этой территории в военном планировании, в том числе по линии НАТО. В их представлении, весьма вероятен сценарий, при котором Россия может захватить "коридор" и отрезать таким образом прибалтийские республики", - сказал он. По словам Елкина, "как представляется, фактор Сувалкского коридора следует рассматривать в контексте общего процесса милитаризации Прибалтики". "Ложный тезис о якобы имеющейся для "восточного фланга" Североатлантического альянса угрозе со стороны России используется для перманентного насыщения Балтийского региона американо-натовскими войсками и вооружением. Мероприятия подобного рода, включая военные учения открытой антироссийской направленности, в последнее время набрали существенные обороты. Наше государство, безусловно, учитывает все эти аспекты", - отметил он.

https://ria.ru/20240214/nato-1927363392.html

https://ria.ru/20240206/litva-1925569089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

литва, россия, нато, в мире