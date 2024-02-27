https://ria.ru/20240227/nato-1929851399.html
Посольство в Литве: НАТО лжет о планах России захватить Сувалкский коридор
Посольство в Литве: НАТО лжет о планах России захватить Сувалкский коридор - РИА Новости, 27.02.2024
Посольство в Литве: НАТО лжет о планах России захватить Сувалкский коридор
Ложный тезис о якобы имеющих место планах России захватить Сувалкский коридор используется НАТО для перманентного насыщения Балтийского региона американскими... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:57
2024-02-27T18:57
2024-02-27T19:00
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Ложный тезис о якобы имеющих место планах России захватить Сувалкский коридор используется НАТО для перманентного насыщения Балтийского региона американскими войсками и вооружением, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Литве Александр Елкин. Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва и Польша должны принять совместный план обороны Сувалкского коридора. "Так называемый Сувалкский коридор – это пространство между Калининградской областью и Белоруссией шириной около 100 км, связывающее Литву через Польшу с "континентальной" Европой. В последнее время литовские военные и политики в своих публичных заявлениях действительно регулярно делают упор на необходимости учета важности этой территории в военном планировании, в том числе по линии НАТО. В их представлении, весьма вероятен сценарий, при котором Россия может захватить "коридор" и отрезать таким образом прибалтийские республики", - сказал он. По словам Елкина, "как представляется, фактор Сувалкского коридора следует рассматривать в контексте общего процесса милитаризации Прибалтики". "Ложный тезис о якобы имеющейся для "восточного фланга" Североатлантического альянса угрозе со стороны России используется для перманентного насыщения Балтийского региона американо-натовскими войсками и вооружением. Мероприятия подобного рода, включая военные учения открытой антироссийской направленности, в последнее время набрали существенные обороты. Наше государство, безусловно, учитывает все эти аспекты", - отметил он.
https://ria.ru/20240214/nato-1927363392.html
https://ria.ru/20240206/litva-1925569089.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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литва, россия, нато, в мире
Литва, Россия, НАТО, В мире
Посольство в Литве: НАТО лжет о планах России захватить Сувалкский коридор
Посольство: НАТО под предлогом угрозы Сувалкскому коридору вооружает Прибалтику
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Ложный тезис о якобы имеющих место планах России захватить Сувалкский коридор используется НАТО для перманентного насыщения Балтийского региона американскими войсками и вооружением, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Литве Александр Елкин.
Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис
заявил, что Литва и Польша
должны принять совместный план обороны Сувалкского коридора.
Нацелились на Калининград. На Западе раскрыли план НАТО в Прибалтике
"Так называемый Сувалкский коридор – это пространство между Калининградской областью
и Белоруссией
шириной около 100 км, связывающее Литву через Польшу с "континентальной" Европой
. В последнее время литовские военные и политики в своих публичных заявлениях действительно регулярно делают упор на необходимости учета важности этой территории в военном планировании, в том числе по линии НАТО. В их представлении, весьма вероятен сценарий, при котором Россия может захватить "коридор" и отрезать таким образом прибалтийские республики", - сказал он.
По словам Елкина, "как представляется, фактор Сувалкского коридора следует рассматривать в контексте общего процесса милитаризации Прибалтики". "Ложный тезис о якобы имеющейся для "восточного фланга" Североатлантического альянса угрозе со стороны России используется для перманентного насыщения Балтийского региона американо-натовскими войсками и вооружением. Мероприятия подобного рода, включая военные учения открытой антироссийской направленности, в последнее время набрали существенные обороты. Наше государство, безусловно, учитывает все эти аспекты", - отметил он.
Литва стала жертвой насилия, но обозналась с насильником