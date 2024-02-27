https://ria.ru/20240227/naemniki-1929835794.html

Прокурор запросил от пяти лет до 21 года иностранным наемникам "Азова"*

Прокурор запросил от пяти лет до 21 года иностранным наемникам "Азова"* - РИА Новости, 27.02.2024

Прокурор запросил от пяти лет до 21 года иностранным наемникам "Азова"*

Прокурор в ходе заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону по рассматриваемому заочно делу иностранных наемников, участвовавших в боевых... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T17:39

2024-02-27T17:39

2024-02-27T17:39

специальная военная операция на украине

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев — РИА Новости. Прокурор в ходе заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону по рассматриваемому заочно делу иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях в Донбассе в составе националистической бригады "Азов"*, запросил обвиняемым от 5 до 21 года колонии, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Матиасу Густавссону, Векославу Пребегу, Джону Хардингу, прошу назначить каждому из них наказание в виде 21 года колонии, Дилану Хили — 5 лет лишения свободы и Эндрю Хиллу - 6 лет лишения свободы", — сказал прокурор. Кроме того, гособвинитель ходатайствовал об объявлении их в розыск и избрании им заочного ареста. Следующее заседание суда назначено на 14.00 мск 9 апреля. Уголовное дело в отношении пятерых иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в апреле 2023 года. В конце мая состоялось первое заседание, на котором по ходатайству прокурора суд решил направить запрос в главное управление военной полиции Минобороны России об установлении местонахождения подсудимых. В августе 2022 года гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Эндрю Хиллу - "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили — "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте". В суде в Донецке все обвиняемые заявляли, что не согласны с обвинением, и вину не признали. Впоследствии, как сообщал судья на заседании уже в Ростове-на-Дону, всех пятерых, согласно информации из министерства юстиции ДНР, передали "уполномоченным лицам" для обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928365548.html

https://ria.ru/20240119/legion-1922426288.html

https://ria.ru/20240214/naemniki-1927224183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, донбасс, россия, вооруженные силы украины