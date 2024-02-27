https://ria.ru/20240227/moskva-1931213972.html
Москва закупит 1580 единиц коммунальной техники по офсетному контракту
Москва закупит 1580 единиц коммунальной техники по офсетному контракту - РИА Новости, 05.03.2024
Москва закупит 1580 единиц коммунальной техники по офсетному контракту
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закупить 1580 единиц коммунальной техники для города в течение семи лет по офсетному контракту, соответствующая... РИА Новости, 05.03.2024
2024-02-27T19:05
2024-02-27T19:05
2024-03-05T14:14
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закупить 1580 единиц коммунальной техники для города в течение семи лет по офсетному контракту, соответствующая информация опубликована на сайте главы и правительства столицы. "Принято решение о проведении электронного конкурса на право заключения офсетного контракта на поставку малых вакуумных подметально-уборочных и универсальных малых электрических коммунальных машин. Распоряжение по этому вопросу подписал Сергей Собянин... По условиям контракта победитель конкурса обязуется в течение двух лет создать или модернизировать существующее производство. В свою очередь правительство Москвы гарантирует закупку 1580 единиц коммунальной техники в течение семи лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что контракт создаст новое высокотехнологичное производство, а также гарантирует надлежащее качество уборки улиц.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы