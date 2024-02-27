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Москва закупит 1580 единиц коммунальной техники по офсетному контракту - РИА Новости, 05.03.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
19:05 27.02.2024 (обновлено: 14:14 05.03.2024)
https://ria.ru/20240227/moskva-1931213972.html
Москва закупит 1580 единиц коммунальной техники по офсетному контракту
Москва закупит 1580 единиц коммунальной техники по офсетному контракту - РИА Новости, 05.03.2024
Москва закупит 1580 единиц коммунальной техники по офсетному контракту
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закупить 1580 единиц коммунальной техники для города в течение семи лет по офсетному контракту, соответствующая... РИА Новости, 05.03.2024
2024-02-27T19:05
2024-03-05T14:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закупить 1580 единиц коммунальной техники для города в течение семи лет по офсетному контракту, соответствующая информация опубликована на сайте главы и правительства столицы. "Принято решение о проведении электронного конкурса на право заключения офсетного контракта на поставку малых вакуумных подметально-уборочных и универсальных малых электрических коммунальных машин. Распоряжение по этому вопросу подписал Сергей Собянин... По условиям контракта победитель конкурса обязуется в течение двух лет создать или модернизировать существующее производство. В свою очередь правительство Москвы гарантирует закупку 1580 единиц коммунальной техники в течение семи лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что контракт создаст новое высокотехнологичное производство, а также гарантирует надлежащее качество уборки улиц.
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москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы

Москва закупит 1580 единиц коммунальной техники по офсетному контракту

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закупить 1580 единиц коммунальной техники для города в течение семи лет по офсетному контракту, соответствующая информация опубликована на сайте главы и правительства столицы.
"Принято решение о проведении электронного конкурса на право заключения офсетного контракта на поставку малых вакуумных подметально-уборочных и универсальных малых электрических коммунальных машин. Распоряжение по этому вопросу подписал Сергей Собянин... По условиям контракта победитель конкурса обязуется в течение двух лет создать или модернизировать существующее производство. В свою очередь правительство Москвы гарантирует закупку 1580 единиц коммунальной техники в течение семи лет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что контракт создаст новое высокотехнологичное производство, а также гарантирует надлежащее качество уборки улиц.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
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