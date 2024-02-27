https://ria.ru/20240227/moskva-1931213972.html

Москва закупит 1580 единиц коммунальной техники по офсетному контракту

Москва закупит 1580 единиц коммунальной техники по офсетному контракту - РИА Новости, 05.03.2024

Москва закупит 1580 единиц коммунальной техники по офсетному контракту

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закупить 1580 единиц коммунальной техники для города в течение семи лет по офсетному контракту, соответствующая... РИА Новости, 05.03.2024

2024-02-27T19:05

2024-02-27T19:05

2024-03-05T14:14

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закупить 1580 единиц коммунальной техники для города в течение семи лет по офсетному контракту, соответствующая информация опубликована на сайте главы и правительства столицы. "Принято решение о проведении электронного конкурса на право заключения офсетного контракта на поставку малых вакуумных подметально-уборочных и универсальных малых электрических коммунальных машин. Распоряжение по этому вопросу подписал Сергей Собянин... По условиям контракта победитель конкурса обязуется в течение двух лет создать или модернизировать существующее производство. В свою очередь правительство Москвы гарантирует закупку 1580 единиц коммунальной техники в течение семи лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что контракт создаст новое высокотехнологичное производство, а также гарантирует надлежащее качество уборки улиц.

https://ria.ru/20240226/golosovanie-1929640753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы